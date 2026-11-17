La Unidad de Quemados del CHUAC de A Coruña renueva su certificado de calidad

La Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha renovado el certificado de calidad de Aenor conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Este reconocimiento garantiza el cumplimiento de los más altos niveles de calidad y de seguridad para los pacientes.

Alejandro Quinto, responsable de calidad de la unidad, señala que mantienen esta certificación desde el año 2017, siendo en su momento la primera unidad de quemados de España en conseguirla. "Reconoce nuestra forma de trabajar, los procesos definidos, indicadores y ciertos estándares de calidad que seguimos y que monitorizamos continuamente para la mejora continua. Además, somos unidad de referencia a nivel nacional para el paciente quemado crítico y, desde hace aproximadamente un año, también centro acreditado a nivel europeo", explica.

Instalaciones completas

La unidad consta de un área de hospitalización, una zona de críticos, una zona de curas, dos baños terapéuticos, un área de consultas externas y un quirófano integrado en la propia unidad. El área de hospitalización dispone de cinco boxes individuales y uno doble polivalente, adaptable a pacientes pediátricos.

Por su parte, la zona de críticos cuenta con tres boxes con control individualizado de presión positiva y temperatura, monitorización completa de los pacientes y tres monitores portátiles.

Las salas de baño terapéutico están situadas cerca del área quirúrgica y cuentan con tomas de oxígeno y vacío, así como con temperatura y humedad regulables. El área de control de enfermería permite la visión directa de los boxes de críticos y dispone de un sistema central de monitorización.

"Detrás de todo esto hay un equipo multidisciplinar de cirujanos plásticos, intensivistas, anestesia, nutrición, rehabilitación, equipos de enfermería, técnicos y celadores que contribuyen a la atención continua a este tipo de pacientes tan complejos. El año pasado atendimos a casi 150 ingresos, aproximadamente 2.500 consultas y 150 cirugías. Esta renovación es mérito de todo el equipo. Nuestro objetivo es seguir mejorando porque, al final, un paciente quemado necesita la mejor atención y, para ello, necesita tener un equipo multidisciplinar dedicado a ello", añade Quinto.

Referencia nacional y europea

Esta unidad es centro de referencia del Sistema Nacional de Salud para la atención al paciente quemado crítico y, desde octubre de 2025, cuenta también con la acreditación de la European Burn Association como centro de referencia europeo.

Debido a la complejidad de las patologías que atiende, la unidad ofrece atención especializada durante todo el proceso, desde el ingreso hospitalario hasta el seguimiento en consultas externas. El personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería garantizan los cuidados críticos continuados, las curas complejas y el seguimiento de las heridas de los pacientes.

La Unidad de Quemados pertenece al Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora y está situada en la sexta planta del edificio sur del Hospital Universitario de A Coruña.