La Fundación María José Jove dona dos simuladores para el cuidado de bebés en el CHUAC de A Coruña

La Unidad de Neonatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) incorporará dos nuevos maniquíes de simulación clínica gracias a una donación de la Fundación María José Jove. El material estará destinado a la Escuela de Familias del servicio, donde se utilizará para mejorar la formación de los profesionales sanitarios y ayudar a los progenitores a familiarizarse con los cuidados que necesitan sus bebés.

La entrega tendrá lugar el próximo viernes 20 de noviembre, durante una jornada dirigida a familias que se celebrará en la sede de la fundación. La iniciativa coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Prematuridad, que se celebra hoy, domingo 15 de noviembre.

Los dos simuladores reproducen con gran precisión las características anatómicas de los recién nacidos, lo que permitirá realizar prácticas en un entorno seguro y preparar a las familias para afrontar con mayor confianza el cuidado de sus hijos.

Dos modelos de bebés

Uno de los maniquíes representa a una recién nacida de 40 semanas de gestación, con unas características físicas que permiten ensayar las maniobras básicas de atención durante los primeros momentos de vida.

El segundo reproduce a un bebé prematuro de 25 semanas, con proporciones adaptadas a esta etapa de desarrollo. Su utilización facilitará el aprendizaje de técnicas y cuidados específicos, especialmente importantes en el caso de los niños que nacen antes de tiempo.

Ambos equipos servirán tanto para el entrenamiento de los sanitarios como para que los padres y madres adquieran habilidades prácticas antes de regresar a casa con sus hijos.

Apoyo a las familias

El jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC, José Luis Fernández Trisac, ha agradecido la colaboración de la Fundación María José Jove y ha destacado la importancia de contar con este tipo de recursos formativos.

"Gracias a esta donación, reforzamos la formación práctica de nuestros profesionales y ofrecemos a las familias una herramienta clave para perder el miedo y afrontar el cuidado de sus hijos con tranquilidad", ha señalado.

Por su parte, Emma Justo, responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove, ha explicado que esta iniciativa pretende "contribuir a la gran labor que realiza la Unidad de Neonatología y reforzar el compromiso de nuestra fundación con la atención sanitaria de la infancia".