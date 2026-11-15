Diana Flórez, supervisora de Neonatología en A Coruña: "Un parto prematuro es un cambio importante para las familias"

Un 7% de los 2.400 nacimientos registrados cada año en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña son de niños prematuros. Esta realidad afecta a unas 500 familias gallegas, que se enfrentan a un parto prematuro, es decir, un nacimiento que sucede antes de las 37 semanas de gestación. Con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, que se celebra este 15 de noviembre, Diana Flórez Rodríguez, supervisora de la Unidad de Neonatología, nos cuenta cómo afrontan las familias una realidad que marca para siempre sus vidas.

Al final los padres ven que las cosas no salen como esperaban. "Para la mayoría de las familias supone un cambio importante con respecto a las expectativas de ese embarazo y del parto deseado", señala la profesional. "Habían imaginado lo que podrían estar viviendo durante los nueve meses de ese embarazo y esperaban llegar a finalizar su gestación en torno a la semana 38-40 y conocer a su hijo, que este pudiese estar en piel con piel, estar ingresados juntos en el hospital y marcharse a casa a la vez", explica.

Un escenario que genera incertidumbre a los padres por el desconocimiento que hay a nivel social sobre la prematuridad. "Obviamente, también tienen miedo por la salud de su hijo y por ese embarazo finalizado antes de tiempo", añade.

En el Área Sanitaria de A Coruña, cada año unas 200 familias hacen frente a un parto prematuro, un porcentaje que va en aumento. "Por eso es importante fomentar que a las madres gestantes se les dé esta información de que puede suceder, no es lo habitual, pero tienen que saber que hay la posibilidad de que su hijo nazca prematuro", dice Diana. Algo que considera que puede ayudar a reducir el temor y a cambiar la manera en la que se afronta la situación.

No existe una causa única que desencadene que un niño nazca antes de tiempo, aunque sí hay determinados factores que pueden aumentar el riesgo de un parto prematuro. Entre ellos, Diana apunta al retraso de la maternidad. "La edad de la maternidad ha ido en aumento. Las mujeres tienen más tarde a su primer hijo y ya superan los 33 años", señala la supervisora. Sin embargo, no siempre es posible identificar qué causa que un embarazo finalice antes de tiempo: "Al ser multifactorial es difícil saber la causa que lo desencadena".

El Materno Infantil de A Coruña es centro de referencia a nivel gallego, por lo que en ocasiones cuando otros hospitales detectan que puede haber riesgo de parto prematuro, les derivan pacientes con menos de 28 semanas de gestación. "Nosotros en la unidad la incidencia más alta de nacidos prematuros la tenemos en torno a las semanas 28 y 34 de edad gestacional", apunta la supervisora.

Primeros cuidados

Los recién nacidos prematuros ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Allí permanecen bajo vigilancia y cuidados dentro de las incubadoras: "Es un periodo de maduración que no es el fisiológico, por lo que simula lo máximo posible el ambiente intrauterino".

Durante este proceso, además de la labor del equipo médico, es muy importante la presencia de los padres. "Las puertas de la unidad están abiertas las 24 horas del día para ellos, así que pueden estar allí durante todo el día los siete días de la semana", dice Diana. "No son visitas, los padres son los cuidadores principales de nuestros pacientes", añade.

También, arropar a las familias y hacer que no se sientan solas en el proceso, tanto antes del nacimiento como después. "En los casos en los que la madre está ingresada por amenaza de parto prematuro, nosotros realizamos visitas prenatales. Si pueden desplazarse hasta la unidad, se la enseñamos y les explicamos en qué consiste cada zona", cuenta. Les presentan al personal de enfermería y neonatólogos, así como a la asesora de lactancia y les dan un díptico con toda la información.

Acompañar a las familias

Aunque siempre respetando los tiempos y ritmos de cada familia: "Les intentamos dar información muy concisa, sobre todo los primeros días, porque normalmente están en un estado de shock. Es difícil asimilar mucha información durante esos momentos. Hay que saber en qué momento transmitírsela".

Diana destaca la importancia de priorizar el contacto piel con piel y el método canguro sobre el resto de cuidados que les pueden ofrecer las familias a los niños. "Es fundamental. Al final el cuerpo que conoce el bebé es el de su madre, porque es en el que ha estado. Consiste en colocar al bebé piel con piel sobre el pecho de la madre al menos durante una hora", indica.

Por último, la lactancia materna. "La leche de las madres que han vivido un parto prematuro, se modifica para poder aportarle los nutrientes que necesita el recién nacido. Para ellos es como si fuese un tratamiento, aporta inmunoglobulinas y protección".

Así, aunque la llegada del nuevo miembro de la familia no se produzca como los padres habían imaginado, pueden formar parte de los primeros cuidados de sus hijos desde sus primeros días de vida.