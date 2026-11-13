Los médicos irán a huelga del 16 al 28 de noviembre: estos son los servicios mínimos en Galicia

La Xunta ha fijado los servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria durante la primera fase de la huelga convocada por el sindicato Médicos Unidos (SMU), dirigida al personal médico del sistema público de salud. El paro será efectivo desde las 8:00 horas del próximo lunes 16 de noviembre hasta las 8:00 horas del sábado 28.

Los mínimos establecen la cobertura del 100% de la actividad urgente, tanto en la atención hospitalaria como en la extrahospitalaria, además de garantizar la continuidad de determinados procesos asistenciales que no pueden aplazarse sin perjudicar la salud de los pacientes. Así lo recoge la orden publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El documento también indica que en el ámbito hospitalario se establece la cobertura íntegra de los servicios de urgencias y guardias médicas, los quirófanos para intervenciones inaplazables, las salas de partos y los laboratorios de urgencias.

Está garantizado, además, el 100% de la actividad en las unidades de reanimación, cuidados intensivos de adultos y pediátricos, unidades coronarias, diálisis, tratamientos oncológicos y trasplantes.

La Xunta también indica que se mantendrá la actividad quirúrgica de los pacientes cuyas patologías pongan en peligro su vida o puedan agravar su estado de salud, con especial atención a los procesos neoplásicos.

La orden establece en las unidades de hospitalización la presencia de al menos un facultativo por unidad médica y quirúrgica, con una dotación que oscila entre uno y cuatro profesionales en función del tamaño de cada unidad.

La atención urgente a los pacientes ingresados, las altas clínicas y la asistencia a quienes reciben cuidados paliativos u hospitalización a domicilio también está garantizada, según recoge Europa Press.

Los mínimos incluyen las consultas consideradas urgentes o preferentes, las vinculadas a procesos asistenciales garantizados y las inaplazables de pacientes oncológicos que precisen tratamientos no demorables.

Se mantendrán, además, las pruebas complementarias urgentes y las necesarias para pacientes hospitalizados, así como la dispensación de sangre, medicamentos y productos sanitarios imprescindibles.

La orden recoge igualmente la garantía de actividad para los pacientes con indicación quirúrgica de prioridad 1 y para los procesos sujetos a los plazos máximos de acceso establecidos, de menos de 30 días para las intervenciones de prioridad 1 y de menos de 60 días para los procesos garantizados.

Atención primaria

La Xunta garantiza el 100% de la actividad urgente de los puntos de atención continuada (PAC). E

Los centros de salud atenderán las situaciones urgentes o inaplazables y se establecerá una dotación mínima de médicos de familia de entre uno y cuatro efectivos, en función del número de profesionales adscritos a cada centro. La atención pediátrica urgente deberá asegurarse con la presencia de un pediatra por centro o zona de referencia.

Respecto al 061, la Xunta establece el personal mínimo necesario para cubrir el 100% de la atención urgente y permanente y de las emergencias gestionadas por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia.

La orden, además, garantiza la actividad imprescindible de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos para mantener el suministro de sangre y hemoderivados, las donaciones, los trasplantes y los implantes de células y tejidos.

La convocatoria de SMU tiene carácter indefinido y se desarrollará por fases sucesivas. La primera comenzará el 16 de noviembre y finalizará el día 28.