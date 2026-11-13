Galicia es una de las comunidades con mayor prevalencia de diabetes: "Te cambia la vida en todos los sentidos"

Existen dos tipos principales de diabetes, la llamada tipo 2 que se suele dar en personas de avanzada edad, que suelen presentar obesidad, sendentarismo y una dieta poco equilibrada, y la diabetes tipo 1. Esta última es la que se diagnostica en la infancia o adolescencia y está relacionada con un fallo en las células del páncreas encargadas de producir insulina.

La insulina es la hormona que hace que la glucosa, el azúcar, pueda entrar en nuestras células para que estas las utilicen como energía. Si nuestro cuerpo no produce la suficiente insulina, el azúcar se queda en la sangre y se produce una hiperglucemia, que puede llevar a un episodio de cetoacidosis o coma diabético. Todo esto, no solo es muy peligroso para la salud mientras ocurre, ya que hay peligro de muerte, sino que produce daños colaterales en otros órganos: corazón, ojos, nervios, riñones...

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor prevalencia de diabetes. Tanto en número, algo que se podría justificar porque es una de las comunidades más pobladas, pero también en porcentaje. Y es que, casi un 0,7% de los gallegos conviven con la diabetes tipo 1, la mayor tasa de España después de Cantabria y Extremadura.

En las últimas semanas, la Xunta de Galicia ha anunciado que ampliará los cribados de diabetes en población pediátrica. Se dedicará una partida de más de 1 millón de euros de los presupuestos de Sanidade del ejercicio 2027. El objetivo es la prevención y la detección precoz, porque pueden suponer una gran diferencia en las complicaciones relacionadas, la manera de afrontar la enfermedad e incluso la adaptación a la misma.

Adaptación

Y es que, el momento de decir a unos padres y a un niño que sufre diabetes es un día que nunca olvidarán. "Te cambia la vida en todos los sentidos", explica Patricia, una madre de una niña con diabetes tipo1. Al parecer, es un proceso que puede costar incluso más a los padres que a los hijos, aunque sean los que realmente están enfermos.

"Los niños son unos supervivientes, a los padres... les cuesta un poquito más" comenta Belén Menéndez, psiquiatra de A Coruña. "Los adultos sufrimos muchísimo más por el posible sufrimiento de los niños que por el sufrimiento real que tienen ellos" añade la especialista. Y es que, en muchos casos anticipamos ese dolor que puedan tener los pequeños. "Se te pasa todo por la cabeza y si no tienes conocimiento previo de la enfermedad, es una avalancha de información, pero haces todo por la salud de tu hijo" asegura Patricia.

La doctora normaliza esta adaptación, que calcula de un año, aproximadamente y achaca también el que "cuando se trata de una enfermedad crónica, para los padres es difícil asumir, no solo los riesgos y dificultades que puede entrañar a largo plazo en la vida de tu hijo, sino también que tú mismo tienes que cambiar tu dinámica, adaptar tu vida y la de tu hijo".

Día a día

"Al final, el objetivo es que el niño crezca y conviva con una enfermedad que debe conocer, manejar y que le va a hacer diferente a los demás" explica la doctora Menéndez. Algo en lo que concuerda Patricia como madre "yo necesitaba que mi hija supiera detectar cómo estaba en cada momento, porque no puedo acompañarla siempre".

Es cierto que las agujas y pinchazos pueden ser uno de los mayores shocks al principio para los pequeños, porque les da miedo y, como es natural, les resulta desagradable. "Mi hija lloraba mucho y yo con ella" cuenta Patricia, "ahora ya lo lleva mejor y se ocupa ella de todo, es increíble cómo ha evolucionado".

Pero no es un proceso que ni los padres ni los niños deban vivir solos. "Hay que hacer una intervención muy buena en psicoeducación para que ellos entiendan lo que les pasa y darles autonomía respecto a su enfermedad" recalca la doctora Menéndez.

Porque si es el propio enfermo el que dirige y gestiona su enfermedad, hay muchas ventajas, porque es quien mejor conoce su cuerpo. A nivel médico "sí que es cierto que ahora hay muchísima tecnología que no había hace unas décadas: sensores, adaptaciones con apps en el móvil, están las bombas de insulina..." comenta la doctora, pero al final, las propias sensaciones del paciente son fundamentales para la gestión diaria de la enfermedad.

Respecto a todo aquello que dejan de poder hacer los niños una vez son diagnosticados, Patricia comenta que su hija "no acababa de entender por qué no podía comer chuches como sus amigas o sus primos o que tenía que tener cuidado cuando hiciese mucho deporte para no tener un bajón de azúcar.

Esto es algo que se ve continuamente en consulta, donde los niños "a lo mejor lo que echan de menos son cosas como jugar al fútbol o ir al cumple de una amiga. No piensan que van a estar siempre así ni piensan en la muerte, eso lo pensamos los padres" explica la doctora Menéndez.