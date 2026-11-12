El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol renueva su reconocimiento a la excelencia asistencial

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol ha renovado su reconocimiento QH (Quality Healthcare) en la decimotercera edición de los premios que concede la Fundación IDIS. Esta distinción identifica a organizaciones sanitarias públicas y privadas que incorporan la calidad asistencial como un elemento fundamental de su actividad y mantienen un compromiso con la seguridad de los pacientes y la mejora continua.

La resolución se dio a conocer durante el acto de entrega celebrado el 10 de noviembre en el Auditorio El Beatriz de Madrid, dentro de una convocatoria en la que participaron 213 organizaciones sanitarias de toda España. De ellas, 49 optaban a conseguir el sello por primera vez, 37 buscaban mejorar su categoría y otras 127, entre ellas Ribera Juan Cardona, aspiraban a renovar el reconocimiento que ya tenían.

El director corporativo del Área Privada de Ribera, el doctor Joaquín M. López, destacó que esta distinción reconoce el trabajo de los profesionales de los centros del grupo. "Este reconocimiento pone en valor el trabajo diario de nuestros profesionales y el compromiso de todos los centros del grupo con una asistencia de calidad, segura y centrada en los pacientes", señaló.

El sello QH distingue a los centros que cuentan con sistemas de calidad implantados y someten sus procesos a evaluación. Para conceder o renovar las diferentes categorías, el comité auditor de la Fundación IDIS analiza las evidencias aportadas por cada organización y comprueba el grado de desarrollo de sus mecanismos de calidad.

Vigencia hasta 2029

La renovación obtenida por el hospital ferrolano tendrá una vigencia de tres años, hasta noviembre de 2029. Durante este periodo, el centro deberá mantener los estándares que han permitido conservar la distinción, vinculada a aspectos como la seguridad del paciente, la evaluación de los procesos asistenciales y la mejora de los resultados en salud.

Los reconocimientos contemplan diferentes niveles, desde el sello QH inicial hasta las categorías que incorporan una, dos o tres estrellas, en función del grado de desarrollo de los sistemas de calidad de cada organización.

La entrega de los premios se celebró en el marco de la jornada "Calidad y eficiencia al servicio del paciente", en la que la Fundación IDIS presentó también los resultados de su Proyecto de Eficiencia de Procesos. Esta iniciativa busca establecer criterios compartidos entre hospitales y compañías aseguradoras para simplificar trámites administrativos, reducir discrepancias y mejorar la gestión, con el objetivo de que esa eficiencia repercuta también en la atención que reciben los pacientes.