Galicia protege a los menores frente al consumo de cigarrillos electrónicos y bebidas energéticas

La Xunta dio luz verde a una normativa pionera que pone el foco en la prevención del consumo de alcohol o tabaco, favoreciendo que los más jóvenes apuesten por hábitos de vida más saludables y alejados de sustancias perjudiciales para su salud

Los menores gallegos no pueden comprar ni consumir bebidas energéticas desde el pasado mes de marzo. La Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas convirtió a Galicia en pionera a la hora de regular la comercialización de estos productos, así como de los cigarrillos electrónicos, a las personas que no hayan cumplido 18 años.

Una forma de proteger la salud de los más jóvenes, entre los que había aumentado el consumo de las bebidas energéticas y el interés por los cigarrillos electrónicos: según los datos de la encuesta nacional Estudes de 2025, elaborada por el Ministerio de Sanidad, el 41,4 % de los menores gallegos de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos.

La ley gallega, por tanto, busca reducir este porcentaje y ayudar a que los adolescentes sean conscientes de los riesgos que conllevan el consumo de tabaco y los malos hábitos alimentarios. Lo hace equiparando las bebidas energéticas al alcohol y los cigarrillos electrónicos al tabaco en cuanto a las restricciones, convirtiendo a Galicia en la primera comunidad en prohibir la venta y el consumo de estos productos a menores de edad.

La Xunta, por tanto, se convirtió en la primera Administración en crear una norma que incluye todos los riesgos de comportamiento para los menores de edad, incluyendo los productos emergentes. La ley aborda tanto las adicciones con sustancias como sin sustancias (juegos, tecnologías...) y combina la prevención y la promoción de la salud con el control de la oferta.

Y es que el Gobierno gallego quiere prevenir que los ciudadanos empiecen a consumir alcohol o tabaco y conseguir que bajen los consumos de riesgo de la población más joven al mismo tiempo que se reduce la frecuencia de episodios de embriaguez y consumo de alcohol.

Para conseguirlo, el Ejecutivo autonómico trabaja en campañas de información y sensibilización y apuesta por la formación continua de los profesionales y agentes implicados. La Xunta, además, reforzará los sistemas de información, seguimiento y evaluación para disponer de indicadores que permitan orientar las actuaciones y evaluar sus resultados.

Lucha frente al tabaquismo

Más jóvenes de 14 a 18 años (el 41,4%) confesaron haber usado en alguna ocasión los cigarrillos electrónicos, según el informe Estudes de 2025, mientras que el 29,2% aseguró haber consumido tabaco en alguna ocasión. Un hecho que demuestra que, en ocasiones, el cigarrillo electrónico puede percibirse como menos peligroso cuando sus efectos en la salud son también muy dañinos.

La ley gallega, por tanto, prohíbe la venta y el consumo de los cigarrillos electrónicos (también denominados vapeadores), que además contienen elementos tóxicos pese a no tener nicotina, a los menores.

Galicia, además, ha ampliado la prohibición de fumar a los accesos de centros de la administración pública, centros educativos y sanitarios, en los que no está permitido consumir tabaco en un radio de 50 metros.

Otra medida importante que recoge la norma es el veto a fumar en las marquesinas del transporte público o en las piscinas públicas, de forma que se proteja también a los fumadores pasivos.

Las bebidas energéticas

Galicia fue pionera a nivel nacional a la hora de prohibir la venta y el consumo de bebidas energéticas entre los menores, una medida que ya se aplica en países europeos como Polonia y Letonia.

Este tipo de productos que contienen 32 mg o más de cafeína por cada 100 mililitros y otros ingredientes estimulantes equivalen a beber tres cafés, un consumo de riesgo para los menores de edad. Las ingestas superiores a 60 mg pueden afectar al sueño, y a partir de 160 mg pueden aparecer alteraciones psicológicas y de comportamiento, así como trastornos cardiovasculares.

Un riesgo que aumenta en el caso de los jóvenes que mezclan estas bebidas con el alcohol, incrementando los riesgos de coma etílico. La Consellería de Sanidade, a este respecto, ha determinado que los servicios sanitarios solicitarán la presencia de la familia del menor que tenga que ser atendido por una intoxicación por consumir sustancias psicoactivas para proporcionarle asesoramiento y recursos de ayuda.

El objetivo es ayudar a prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a producirse pero, si se diese el caso, los profesionales sanitarios le ofrecerán la posibilidad de participar en un programa de ayuda y recomendarán que la participación se extienda a un adulto responsable.

Los menores gallegos no pueden comprar ni consumir bebidas energéticas. iStock

La venta de alcohol, por otro lado, está prohibida en centros docentes, centros de ocio infantil y otros centros de recreo dirigidos a menores, así como en recintos destinados a espectáculos públicos durante las actividades dirigidas a este tipo de audiencias. Tampoco está permitido introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones donde se desarrollan competiciones deportivas.

Y es que aunque el consumo ocasional de alcohol se ha reducido entre los menores gallegos (del 12,3% en 2023 al 5,8% en 2025 del alumnado gallego, según Estudes 2025), es fundamental continuar trabajando para que ese porcentaje siga bajando. De esta forma, los establecimientos en los que se pueda consumir tienen prohibido promoverlo mediante prácticas que inciten al consumo excesivo o descontrolado.

Galicia tampoco permite publicitar las bebidas alcohólicas o energéticas en la vía pública en un área de 100 metros de los centros escolares y de acogida. Las máquinas expendedoras, por último, no pueden ofrecer este tipo de productos a menos que dispongan de un sistema que acredite la mayoría de edad de quien los compra.

Prevención

El incumplimiento de la ley implica sanciones que, en todo caso, pueden sustituirse por la participación en programas preventivos o asistenciales para dejar de fumar o de concienciación sobre los perjuicios de beber alcohol o consumir cannabis y tabaco. La norma, además, permite a los jóvenes realizar trabajos en beneficio de la comunidad para evitar pagar las multas.

La prevención, sin embargo, sigue siendo el factor fundamental de esta ley. Las familias y los centros educativos tienen un rol muy importante para que los adolescentes no empiecen a caer en este tipo de conductas pero, más allá de eso, la norma incluye la detección precoz a partir de los 12 años a través de la aplicación del programa de salud infantil en Atención Primaria para prevenir el consumo de alcohol, el tabaco y las bebidas energéticas o el uso problemático de las tecnologías.

Una forma de garantizar que el consumo de estas sustancias no se convierte en un problema ya desde la base, evitando que comience a serlo. Y es que los jóvenes tienen en sus manos, siempre acompañados por sus familias y los profesionales que los rodean, la elección de evitar el tabaco o las bebidas energéticas. Galicia ha puesto todo de su parte para que así sea.