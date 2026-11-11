El Hospital Quirónsalud A Coruña renueva su sello de calidad asistencial QH 2 Estrellas

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha renovado el sello QH 2 Estrellas en la decimotercera edición de los Reconocimientos Quality Healthcare (QH), una distinción que concede la Fundación IDIS para destacar el compromiso de los centros sanitarios con la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la mejora de sus procesos.

Este reconocimiento avala el trabajo que desarrolla el hospital coruñés para mantener unos estándares de calidad en la atención sanitaria y avanzar en la optimización de sus servicios. La acreditación también pone el foco en la labor de los profesionales del centro y en la implantación de medidas dirigidas a ofrecer una asistencia más segura y adaptada a las necesidades de los pacientes.

Los Reconocimientos QH distinguen a hospitales públicos y privados de toda España en función del grado de implantación de sistemas de calidad certificados y acreditados. Para concederlos, la Fundación IDIS tiene en cuenta diferentes indicadores relacionados con la actividad asistencial, los resultados en salud y los mecanismos que utilizan las organizaciones para evaluar y mejorar sus procedimientos.

La renovación de las dos estrellas supone, por tanto, mantener una distinción que reconoce el esfuerzo del Hospital Quirónsalud A Coruña en ámbitos como la innovación, la seguridad clínica y la experiencia de los pacientes durante su paso por el centro.

13 hospitales de Quirónsalud

El reconocimiento obtenido en A Coruña forma parte de los resultados del grupo Quirónsalud en esta nueva edición de los premios. La compañía cuenta actualmente con 13 hospitales distinguidos con el sello Quality Healthcare, una acreditación que busca medir de forma objetiva el desarrollo de los sistemas de calidad vinculados a la asistencia sanitaria.

La iniciativa de la Fundación IDIS alcanza este año su decimotercera edición y tiene como finalidad dar visibilidad a las organizaciones que incorporan mecanismos externos de evaluación y acreditación para garantizar la calidad de sus servicios. El programa pretende, además, impulsar una cultura de mejora permanente en el sector sanitario y reforzar la confianza de pacientes y profesionales en los centros asistenciales.

Con la renovación del sello QH 2 Estrellas, el Hospital Quirónsalud A Coruña mantiene este reconocimiento dentro de un sistema que evalúa el trabajo de las organizaciones sanitarias y su capacidad para avanzar en la calidad de la atención que ofrecen.