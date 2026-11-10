Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas). Xunta de Galicia.

Estos son los servicios mínimos en hospitales, centros de salud y ambulancias en la huelga general en Galicia

La sanidad pública gallega afrontará este miércoles 11 de noviembre la huelga general con un dispositivo de servicios mínimos que afectará a todas las áreas sanitarias de la comunidad. La Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden que establece el personal que deberá permanecer en sus puestos de trabajo para garantizar la asistencia a los pacientes, tanto en los hospitales como en los centros de salud, los puntos de atención continuada (PAC) y los servicios de emergencias.

La resolución, firmada el 6 de noviembre por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, establece las dotaciones mínimas para las áreas sanitarias de A Coruña y Cee, Ferrol, Santiago de Compostela y Barbanza, Lugo, Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, y Pontevedra y O Salnés, además de Vigo.

El dispositivo contempla médicos, enfermeros, técnicos auxiliares, celadores y personal administrativo, pero también trabajadores de limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, seguridad y transporte sanitario. Las cifras varían en función del centro, la categoría profesional y el turno, con tres franjas diferenciadas: mañana, tarde y noche.

La Xunta justifica estas medidas en la necesidad de compatibilizar el derecho a la huelga con la protección de la salud de la población. Para ello, establece que determinados servicios mantengan toda su actividad, mientras que otros deberán funcionar con una dotación suficiente para atender las necesidades que no puedan esperar a que finalice la convocatoria.

Urgencias y UCI, al 100%

Uno de los principales compromisos de la orden es mantener la totalidad de la actividad urgente. Esto incluye los servicios de Urgencias de los hospitales, las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricas, las unidades coronarias, las áreas de reanimación y los dispositivos de atención a pacientes críticos.

También se garantiza el funcionamiento de los servicios de diálisis, los tratamientos oncológicos, los trasplantes y las intervenciones quirúrgicas que no puedan aplazarse sin poner en riesgo la salud de los pacientes.

La cobertura completa alcanza igualmente a las unidades de atención a pacientes con patologías tiempo-dependientes, como los afectados por ictus, infartos o sepsis, en los que una demora puede tener consecuencias graves.

La resolución contempla asimismo las pruebas diagnósticas y consultas externas consideradas urgentes por los facultativos responsables. Se incluyen los procesos oncológicos, las patologías graves y aquellos casos en los que interrumpir el seguimiento pueda provocar complicaciones.

Entre las pruebas que deberán mantenerse figuran las colonoscopias, las urografías y otras exploraciones que requieren una preparación previa del paciente que va más allá del ayuno.

Por hospitales

El anexo de la orden recoge las cifras concretas para los principales hospitales gallegos. En el CHUAC de A Coruña, por ejemplo, habrá 13 facultativos en Urgencias por la mañana, otros 13 por la tarde y ocho por la noche. El área quirúrgica contará con 75 médicos en el primer turno y 35 en cada uno de los siguientes.

En el área clínica y de hospitalización del complejo coruñés se establecen 68 facultativos por la mañana y 20 tanto por la tarde como por la noche. En enfermería, Urgencias tendrá 26 profesionales por la mañana, 29 por la tarde y 23 por la noche.

En el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), los servicios mínimos contemplan 14 médicos en Urgencias durante la mañana, 13 por la tarde y ocho por la noche. El área quirúrgica tendrá 73 facultativos en el primer turno y 34 en los dos restantes. En hospitalización habrá 71 médicos por la mañana, 25 por la tarde y 24 por la noche

El Hospital Público da Barbanza, en Ribeira, tendrá cinco facultativos en Urgencias por la mañana, otros cinco por la tarde y cuatro por la noche. Su área quirúrgica contará con ocho médicos en cada uno de los tres turnos, mientras que hospitalización dispondrá de cuatro, tres y dos, respectivamente.

En el área sanitaria de Ferrol, el Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos contará con ocho facultativos en Urgencias por la mañana, siete por la tarde y cinco por la noche. El área quirúrgica tendrá 20 médicos en el primer turno y 12 en cada uno de los siguientes.

En el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, la dotación médica de Urgencias será de ocho facultativos por la mañana, siete por la tarde y cuatro por la noche. El área quirúrgica tendrá 17 médicos en cada turno y hospitalización contará con 15 en los dos primeros y 16 en el nocturno.

La orden también recoge las necesidades de los hospitales de Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña, así como los de Verín y O Barco de Valdeorras. En este último, por ejemplo, habrá tres facultativos en Urgencias por la mañana y dos en cada uno de los turnos de tarde y noche.

En Pontevedra, el Complejo Hospitalario contará con 12 facultativos en Urgencias por la mañana, diez por la tarde y siete por la noche. El área quirúrgica tendrá 57 médicos en el primer turno y 22 en los dos siguientes.

Por su parte, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el resto de centros hospitalarios del área sanitaria viguesa también dispondrán de sus propias dotaciones mínimas, diferenciadas por especialidades, categorías y horarios.

Atención primaria

Los centros de salud gallegos mantendrán actividad durante la huelga. La orden establece efectivos mínimos de medicina de familia, pediatría, enfermería y personal administrativo para atender a los pacientes que necesiten asistencia durante la jornada.

Las cifras varían entre las distintas áreas sanitarias. En A Coruña y Cee, por ejemplo, se establecen 128 médicos de familia y pediatras por la mañana, 63 por la tarde y 18 por la noche. El personal de enfermería contará con 92 efectivos en el primer turno, 45 en el segundo y 17 en el tercero.

En el área sanitaria de Santiago y Barbanza, la atención primaria también tendrá personal médico y de enfermería, además de profesionales administrativos y efectivos específicos para los puntos de atención continuada.

La misma estructura se aplica a Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, con dotaciones adaptadas a las necesidades de cada zona. En el caso de los PAC, se garantiza la presencia de personal durante los turnos de tarde y noche, cuando estos dispositivos asumen buena parte de la atención fuera del horario habitual de los centros de salud.

La resolución establece, además, criterios para determinar la presencia médica mínima en función del tamaño de cada centro. Los centros con cuatro o menos médicos deberán contar con uno; aquellos que tengan entre cinco y ocho dispondrán de dos; los que tengan entre nueve y doce deberán mantener tres y los que cuenten con trece o más profesionales tendrán cuatro.

En pediatría se garantiza la presencia de un profesional por centro o zona de referencia para atender las necesidades urgentes. También se contempla la atención farmacéutica y odontológica de los procesos que no puedan demorarse.

El 061 mantendrá su actividad

Las emergencias sanitarias constituyen otro de los pilares del dispositivo. La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 deberá mantener el 100% de su actividad para garantizar la recepción de llamadas, la coordinación de recursos y la atención a las emergencias.

La orden recoge seis médicos coordinadores por la mañana y otros seis por la tarde, con un efectivo adicional en cada turno durante unas horas concretas. Por la noche habrá tres. También se garantiza la presencia de médicos asistenciales en las bases de ambulancias y helicópteros.

En enfermería, se establecen 18 profesionales en las bases de ambulancias por la mañana, otros 18 por la tarde y 13 por la noche. Los helicópteros medicalizados contarán con dos enfermeros cada uno durante sus periodos operativos.

El personal encargado de atender las llamadas también tendrá servicios mínimos específicos. En el turno de mañana se establecen siete teleoperadores, con refuerzos en determinadas franjas horarias, y tres locutores, también con efectivos adicionales. La tarde y la noche tendrán sus propias dotaciones.

La red de transporte sanitario urgente mantendrá los recursos establecidos para cada localidad. Galicia contará con ambulancias de soporte vital básico y avanzado, unidades medicalizadas y vehículos de transporte sanitario no asistencial.

Por provincias, el anexo recoge 38 recursos en A Coruña, 25 en Lugo, 20 en Ourense y 40 en Pontevedra dentro de la relación municipal de la red de transporte sanitario urgente.

También se garantiza el transporte sanitario que resulte imprescindible para los pacientes que necesitan tratamientos continuados, especialmente los oncológicos, la radioterapia y la diálisis.

La Xunta incluye igualmente los traslados entre hospitales cuando exista riesgo vital, los desplazamientos de pacientes críticos y aquellos relacionados con procesos que necesitan una intervención rápida, como los códigos ictus, sepsis e infarto.

Limpieza y auxiliares

La orden también dedica una parte importante a los trabajadores que permiten mantener operativos los hospitales. En este apartado aparecen los servicios de limpieza, cocina, lavandería, mantenimiento, informática, seguridad y transporte.

En limpieza, se garantiza el 100% de la plantilla habitual en las áreas de Urgencias, laboratorios de urgencias, radiodiagnóstico urgente, UCI, quirófanos, reanimación, oncología radioterápica, hematología, hospitales de día y diálisis.

En otras dependencias, como radiología intervencionista, esterilización y hospitalización, se establece una cobertura del 70%. Para el resto de las instalaciones se fija un mínimo del 50% de los efectivos.

La hostelería hospitalaria funcionará con una dotación equivalente a la de domingos y festivos, con un máximo del 60% del personal de cada turno. El objetivo es garantizar la preparación y distribución de comidas para pacientes y trabajadores que deban permanecer en los centros.

En mantenimiento y lavandería también se establecen efectivos equivalentes a los habituales en domingos y festivos. Los servicios informáticos tendrán dos trabajadores presenciales por la mañana en cada gerencia sanitaria, además de dos profesionales localizados durante los turnos de tarde y noche.

Por su parte, la administración mantendrá el personal imprescindible para atender a los usuarios, facilitar información y gestionar las incidencias que puedan surgir durante la jornada de paro.

La elección de trabajadores

La dirección de cada institución sanitaria será la encargada de determinar qué profesionales deben cubrir los servicios mínimos. La designación tendrá que estar justificada y publicarse en los tablones de anuncios de los respectivos centros antes del comienzo de la huelga.

Los trabajadores seleccionados recibirán una notificación individual y su designación deberá realizarse de forma rotatoria. Además, aquellos que hayan sido asignados a los servicios mínimos y quieran ejercer su derecho a la huelga podrán solicitar que otro compañero los sustituya, siempre que este acepte expresamente.