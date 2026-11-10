Los doctores Manuel Bohórquez Cruz y Darío Vázquez-Martul ofrecen una de las técnicas más avanzadas y menos invasivas para el tratamiento del crecimiento prostático benigno, una patología muy común que afecta a la población masculina a partir de los 50 años

El Hospital Quirónsalud A Coruña incorpora una de las técnicas más avanzadas para tratar el crecimiento benigno de próstata

El Hospital Quirónsalud A Coruña refuerza su apuesta por la innovación quirúrgica en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata (HBP), una patología muy frecuente entre los hombres a partir de los 50 años. Para ello, el Servicio de Urología aplica la técnica HoLEP (Enucleación Prostática con Láser de Holmio), considerada actualmente el tratamiento de referencia para abordar el crecimiento benigno de la próstata.

Los doctores Manuel Bohórquez Cruz y Darío Vázquez-Martul, especialistas en Urología del centro, cuentan con una destacada experiencia en este procedimiento, lo que posiciona al hospital como centro privado de referencia en el norte de Galicia para la aplicación de esta técnica.

La hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad cuya incidencia aumenta con la edad. Afecta a más del 50% de los hombres a partir de los 60 años y puede alcanzar al 90% de los mayores de 80. Entre sus síntomas más habituales figuran las dificultades para orinar, el aumento de la frecuencia urinaria y la necesidad de levantarse varias veces durante la noche, problemas que pueden deteriorar considerablemente la calidad de vida.

"Aunque en muchos casos el tratamiento farmacológico resulta eficaz, existe un porcentaje importante de pacientes que precisa una solución quirúrgica para recuperar su calidad de vida", explica el doctor Manuel Bohórquez Cruz.

Sin cirugía abierta

La técnica HoLEP es una cirugía endoscópica que se realiza a través de la uretra y emplea un láser de holmio de alta precisión. Su capacidad de corte y coagulación permite extraer íntegramente el tejido prostático que ha crecido y que provoca la obstrucción urinaria.

"Se trata de una tecnología que combina una extraordinaria capacidad de corte con un excelente control del sangrado, lo que nos permite intervenir próstatas de cualquier tamaño con una recuperación más rápida para el paciente", señala el doctor Bohórquez Cruz. Esta precisión también contribuye a reducir el dolor postoperatorio y el riesgo de complicaciones, como infecciones o problemas de cicatrización.

Al seguir el plano anatómico natural de la próstata, el procedimiento permite extirpar completamente el tejido hiperplásico y optimizar los resultados funcionales a largo plazo.

Entre sus principales ventajas destacan el sangrado prácticamente inexistente, la reducción de las complicaciones postoperatorias y una estancia hospitalaria de aproximadamente 24 horas. Además, facilita que el paciente pueda recuperar rápidamente su actividad habitual y permite eliminar una mayor cantidad de tejido prostático, con resultados duraderos.

Otra de sus características es que puede aplicarse en próstatas de gran tamaño, evitando la necesidad de recurrir a la cirugía abierta o laparoscópica. También ofrece beneficios a los pacientes anticoagulados o con mayor riesgo de hemorragia, ya que el láser coagula los vasos sanguíneos al mismo tiempo que corta el tejido.

La técnica HoLEP ofrece, además, la posibilidad de abordar simultáneamente otras patologías que pueden aparecer asociadas al crecimiento prostático, como las piedras o litiasis vesicales.

"En aquellos pacientes que presentan piedras en la vejiga, el mismo láser puede emplearse para fragmentar y extraer los cálculos durante la intervención, evitando procedimientos adicionales", explica el doctor Bohórquez Cruz.

Asimismo, la extracción íntegra del tejido prostático permite enviarlo al laboratorio para su análisis anatomopatológico. De esta forma, es posible detectar tumores prostáticos que no habían sido diagnosticados previamente, lo que aporta un valor añadido desde el punto de vista preventivo.

La experiencia del equipo

El doctor Darío Vázquez-Martul destaca que el HoLEP es una de las técnicas que presenta una mayor curva de aprendizaje dentro de la Urología. "No basta con ser un excelente cirujano; se requiere una formación específica en endourología, un conocimiento profundo de la tecnología láser y un alto volumen de intervenciones para alcanzar la máxima excelencia".

Por este motivo, la experiencia acumulada por los especialistas del Hospital Quirónsalud A Coruña constituye un factor determinante para garantizar los resultados clínicos y la seguridad de los pacientes que necesitan una intervención para tratar el crecimiento benigno de próstata.