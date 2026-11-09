Galicia, pionera en ampliar el cribado del cáncer de mama: será accesible para mujeres desde los 45 años

La comunidad gallega ya había sido pionera en 2023 al ampliar la edad hasta los 74 años, ya que la detección precoz es fundamental

Galicia es, de nuevo, pionera en ampliar el rango de edad en el cribado del cáncer de mama: las mujeres de 45 años o más podrán someterse a esta prueba que permite detectar tumores en fases muy precoces, mejorando el diagnóstico. Una medida que se suma a la también pionera decisión de ampliar en 2023 los cribados a las personas usuarias de hasta 74 años.

El Gobierno gallego aprobó el lunes 19 de octubre en su reunión semanal adelantar cinco años la edad para someterse al cribado de cáncer de mama, de forma que todas las mujeres de entre 45 y 74 años serán citadas. La decisión se tomó y se dio a conocer la jornada en la que se conmemoraba el Día Internacional del Cáncer de Mama.

Galicia incorporará de forma gradual a las mujeres de entre 45 y 49 años en el programa. Así, a lo largo de 2027 serán invitadas a participar por primera vez en el cribado las nacidas en 1982 y 1977; en 2028 será el turno de las del 83 y 78; en 2029 la Xunta llamará a las nacidas en 1984 y 1979; en 2030 las del 85 y 80; y en 2031 será el turno de las nacidas en 1986 y 1981.

A partir de ese momento solo se incorporarán por primera vez las personas usuarias que cumplan 45 años. "El 100% de las gallegas de entre 45 y 50 ya podrán haber participado en el cribado en el 2031", explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La medida fue aprobada en mayo en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial. La norma que modificará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para sumar tanto la ampliación hasta los 74 años (que Galicia ya incorporó en el año 2023) como la ampliación para la cohorte de 45-49 años está en trámite.

La propuesta aprobada establece un plazo de tres años desde la publicación de la norma para acometer los cambios precisos y seis años para alcanzar la cobertura del 100% en esos grupos de edad. La Xunta se adelanta a estos plazos y alcanzará a todas las mujeres de 45 a 74 años en 2031, al menos dos años antes de lo que se exigirá a nivel nacional.

La medida, además, permitirá consolidar la posición de vanguardia de Galicia en materia de cribajes poblacionales de cáncer, un programa que se ha consolidado con éxito y que cada vez llega a más personas usuarias. El cáncer de cérvix, vinculado a la salud femenina, también se ha ampliado a las mujeres a partir de 25 años.

Una amplia participación

La decisión de ampliar el cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 a 49 años se suma a la tomada en 2023 para que llegase a la población diana de hasta 74. Una medida que ya ha demostrado su efectividad y que ha permitido detectar 507 cánceres.

Un reciente informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública recoge que en el período 2023-2024 se exploraron a 64.021 gallegas de 70 a 74 años, lo que significa que la tasa de detección de la enfermedad se sitúa en 7,92 por cada 1.000 mujeres exploradas, porcentaje muy superior al obtenido en los grupos de edad inmediatamente inferiores.

El programa, que en cinco años llegará a todas las mujeres de 45 a 74 años, comenzó en 1992 dirigido a las gallegas de entre 50 y 64 años, ampliándose en 2005 hasta los 69.

El 96,75% de las 3,76 millones de exploraciones realizadas desde 1996 obtuvieron un resultado de normalidad, mientras que el resto de las personas usuarias fueron derivadas para una valoración clínica adicional

Desde su inicio hasta el pasado 31 de diciembre de 2025, la Dirección Xeral de Saúde Pública tramitó 4.687.662 invitaciones y 3.759.517 exploraciones. El pasado año, se hicieron 247.815 invitaciones y 206.242 exploraciones, de las que en el 96,33% de los casos no se observó nada fuera de lo normal.

La participación global en el programa fue del 80,20%, porcentaje que en 2025 ascendió al 83,22%. Una cifra más que positiva, ya que las guías europeas establecen que es aceptable que el 70% de las mujeres se sometan al cribado, mientras que lo deseable es que lo hagan el 75%. En Galicia, esta cifra se supera de forma ininterrumpida desde 2001.

Y es que la adherencia al programa es muy elevada y cada año miles de gallegas acuden a su centro hospitalario para someterse a la prueba. El 96,75% de las 3,76 millones de exploraciones realizadas desde 1996 obtuvieron un resultado de normalidad, mientras que el resto de las personas usuarias fueron derivadas para una valoración clínica adicional.

Mayor supervivencia

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha detectado entre 1992 y 2024 (los datos de 2025 son todavía provisionales) un total de 14.074 cánceres gracias a este cribado, con una tasa de detección global de 3,96 por cada 1.000 mujeres exploradas. Casi el 80% de la población diana con mamografía positiva obtuvo una cita hospitalaria para evaluar su caso en menos de un mes.

Las mujeres participantes en el programa diagnosticadas de cáncer de mama presentan habitualmente una mayor tasa de supervivencia que aquellas en las que se detecta al margen del programa: 96,6% frente a 83,1% a los cinco años de seguimiento. Este dato es atribuible, en gran parte, al diagnóstico de tumores en fases muy precoces.

Algo que resulta fundamental para reducir la mortalidad de la enfermedad. Galicia cifra en 910 las muertes evitadas entre las mujeres de 50 a 69 años entre 1992 y 2012, periodo en el que se realizó un estudio de impacto. Las mastectomías entre las gallegas con cáncer, además, se redujeron a solo un 15,02% entre el 2000 y el 2024 gracias al diagnóstico precoz y al avance de las técnicas de cirugía conservadora de la mama.