Una quincena de sanitarios de A Coruña viaja a Senegal para brindar atención gratuita: "Empezamos bajo tabiques"

Desde hace 20 años, una comitiva de sanitarios organizados por la ONG Ecodesarrollo Gaia viajan a Senegal para llevar a cabo el proyecto Coruña Cura. Este sábado, una quincena de ellos partieron desde el aeropuerto de Alvedro destino Dakar, donde estarán atendiendo de manera gratuita a la población en el edificio de la Escuela Coruña.

Guillermo Fernández-Obanza, secretario de la organización, cuenta al teléfono y a unos minutos de embarcar que "siempre decimos que hay un trozo de A Coruña en África" donde la solidaridad se da la mano con la población local para mejorar las condiciones de vida en muchos aspectos.

En estas dos décadas miles de personas han participado en el proyecto Coruña Cura, que cuenta con el apoyo de la Deputación provincial y con el que prevén atender a unas 4.000 personas que recibirán atención médica gratuita y medicación.

El grupo, formado por médicos, enfermeros y farmacéuticos, visitará las localidades de Tieytou y Mekhe, lugares de nacimiento respectivamente del científico y sabio senegalés Cheikh Anta Diop y de Abdolaye Touré iniciador del movimiento de cocinas solares en Senegal como parte del proyecto 'Tras las huellas de l@s Forjador@s del Pensamiento Africano'.

Escuela Coruña

El proyecto de Coruña Cura nació de la mano de la construcción de la Escuela Coruña, hace también dos décadas, en una zona marítima de cayucos cerca de Dakar junto a una "playa inmensa".

"Recibíamos a la gente prácticamente debajo de la obra", recuerda ahora el organizador, que reconoce que "desde entonces ha evolucionado mucho. Ahora la Escuela es un sitio absolutamente adecuado para el establecimiento de los médicos, para las consultas, para recibir a la gente y para todo. Pero empezamos debajo de los tabiques y nos arreglábamos como podíamos en aquel momento"

De esos pequeños gestos fue naciendo una gran iniciativa de la que destaca "la fuerza de voluntad, el no echarse para atrás y el no imaginar que el futuro no existe. Lo hemos conseguido", celebra.

De manera habitual y permanente, en el edificio "realizamos cursillos de toda índole", comenta Fernández-Obanza.

En la escuela ponen también el foco en la alfabetización de niñas y adolescentes que fueron desescolarizadas.

Su trabajo sirve para "regularizar su situación académica e intentar buscarles un oficio que les pueda permitir salir adelante con su proyecto de vida, que no es nada fácil en África y menos para niñas analfabetas".

Este edificio, con suelos formados por mosaicos de colores y estancias separadas por telas africanas, funciona ocasionalmente como un centro médico, como sucederá en los próximos días con Coruña Cura.

Además, este año el proyecto sanitario se complementa con uno de cocinas solares dentro de la iniciativa 'Senegal Ambiental'.

Hasta Dakar viaja también un especialista que explicará allí mismo cómo utilizar estos elementos que sirven para aprovechar de manera eficiente la energía solar, evitar la deforestación, aliviar las labores de recogida de leña de las mujeres y disminuir los riesgos de las cocinas de fuego.

Sociedades migrantes

La labor de Ecodesarrollo Gaia no se centra solo en Senegal.

En A Coruña también llevan adelante desde hace más de 30 años un trabajo "intensísimo" junto a la comunidad senegalesa.

Fue así como nacieron estos proyectos entre coruñeses y la población senegalesa de la ciudad, en su mayoría vendedores ambulantes.

"Todos estos proyectos son fundamentalmente una expresión de respeto a la gente y a la humanidad", resume Fernández-Obanza.

Como gallegos, "tenemos ese respeto histórico".

El secretario de Ecodesarrollo Gaia señala el vínculo estrecho entre Galicia y la emigración, una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra historia.

"De vez en cuando le digo a los alumnos que miren por la ventana porque, seguro, el que va por ahí tiene a algún abuelo que estaba como él, en Argentina, en Cuba o donde fuera, en circunstancias verdaderamente durísimas en otro país y sin saber leer o escribir. Tenemos bien grabada genéticamente la imagen de la inmigración y es muy importante que lo recordemos porque es una parte de la historia constitutiva de este país, de España entera, pero también de Galicia", subraya.

"La Escuela Coruña", continúa Fernández-Obanza, "está hecha porque los gallegos cuando se fueron no sabían ni leer ni escribir y se dieron cuenta de la importancia gravísima que tenía el ser iletrado. Hicieron 185 escuelas de inmigrantes en Galicia".

Esta historia la conoció de primera mano la primera directora de la Escuela Coruña de Dakar, "una maestra senegalesa a la que llevamos al Museo de la Escuela de Galicia, en Santiago, y a visitar escuelas de emigrantes".

Veinte años después, este espacio continúa actuando como un punto de encuentro y apoyo para la población de Dakar: "La Escuela Coruña es una escuela de emigrantes senegaleses y apoyada por gallegos" subraya Fernández-Obanza.