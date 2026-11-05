La Xunta de Persoal denuncia que las obras del CHUAC en A Coruña acumulan seis años de retraso

La ampliación y reforma del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) sigue acumulando retrasos y nuevas incertidumbres. La Xunta de Persoal del área sanitaria de A Coruña y Cee ha denunciado los sucesivos incumplimientos de los plazos anunciados por el Gobierno gallego y ha alertado de una reducción del 46% en la inversión prevista para las obras durante 2027, que pasa de los 100,1 millones de euros inicialmente contemplados a 54,1 millones.

El órgano de representación de los trabajadores considera que esta situación está prolongando los problemas de espacio y capacidad asistencial del complejo hospitalario, además de perjudicar los desplazamientos diarios de pacientes, acompañantes y profesionales sanitarios. A su juicio, los nuevos calendarios anunciados por la Administración han perdido credibilidad después de que varias de las fechas comprometidas hayan quedado atrás sin que se completasen las actuaciones previstas.

Uno de los principales cambios afecta al calendario general de la ampliación. En marzo de 2022, la Xunta anunció que el 80% del nuevo hospital estaría construido en 2025 y que el conjunto de las obras finalizaría en 2027. Sin embargo, las últimas previsiones sitúan ahora la conclusión del núcleo principal en 2031, seis años más tarde de lo anunciado inicialmente. Además, una tercera fase continúa pendiente y todavía no dispone de una fecha concreta de finalización.

La Xunta de Persoal también pone el foco en otros proyectos vinculados a la modernización del hospital que han sufrido modificaciones en sus plazos. Es el caso de la torre polivalente, cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para finales de 2025 y que posteriormente se situó a mediados de 2027. No obstante, según denuncia la representación de los trabajadores, a finales de octubre de este año las obras continuaban paralizadas y no existía una fecha concreta para su reanudación.

Los accesos viarios al complejo hospitalario también acumulan demoras. Su finalización estaba comprometida para el primer trimestre de 2025, pero el calendario actual de la Xunta la traslada a finales de 2027. Por otra parte, la licitación de los nuevos bloques asistenciales, anunciada para la primera mitad de 2026, tampoco ha avanzado según las previsiones iniciales. En octubre todavía se estaban evaluando las ofertas para los trabajos de excavación previos y supervisando el proyecto de los edificios.

Menos dinero para 2027

A los retrasos se añade ahora la modificación de las previsiones económicas. La Xunta de Persoal advierte de que la partida prevista para las obras del CHUAC en 2027 se reduce en 46 millones de euros, al pasar de 100,1 a 54,1 millones. Esto supone un descenso aproximado del 46% respecto a la cantidad contemplada anteriormente.

La representación de los trabajadores considera especialmente preocupante este recorte de la inversión anual cuando el proyecto ya acumula importantes demoras. Aunque reconoce que una reducción de la partida de un ejercicio no implica necesariamente que disminuya el coste total de la ampliación, reclama al Gobierno gallego que explique cómo piensa cumplir los nuevos plazos con una dotación presupuestaria sensiblemente inferior a la anunciada.

Problemas en Urgencias

La Xunta de Persoal advierte de que las consecuencias de estos retrasos van más allá de las fechas de ejecución de las obras. La falta de nuevos espacios asistenciales y de capacidad de hospitalización mantiene las dificultades estructurales del complejo, especialmente en momentos de elevada presión sobre el servicio de Urgencias.

Según expone el órgano de representación, la insuficiencia de camas disponibles dificulta el ingreso de pacientes que necesitan hospitalización y prolonga su estancia en Urgencias, lo que contribuye a la saturación del servicio. También señala el uso de habitaciones con terceras camas como una muestra de la falta de espacio, con consecuencias para la intimidad y el confort de las personas ingresadas y para las condiciones en las que trabaja el personal sanitario.

A estos problemas se suman las dificultades de circulación en los accesos al hospital. Las obras y el retraso en la construcción de las nuevas conexiones viarias están provocando retenciones en las entradas y salidas del recinto, según denuncia la Xunta de Persoal. Una situación que afecta tanto a quienes acuden a consultas, pruebas diagnósticas o tratamientos como a sus acompañantes y a los profesionales que trabajan en el centro.

Sin información

Otro de los motivos de queja de la representación de los trabajadores es la falta de comunicación por parte de la Administración sanitaria. La Xunta de Persoal asegura que no recibe información directa sobre la evolución de los trabajos, las modificaciones de los proyectos o los cambios en los calendarios, por lo que afirma que acaba conociendo estas decisiones a través de las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Considera que esta ausencia de interlocución resulta especialmente grave en una actuación de esta dimensión, que condiciona tanto la organización del hospital como las condiciones laborales de sus trabajadores. Por ello, reclama a la Consellería de Sanidade que convoque a sus representantes y establezca un canal de información periódico sobre el desarrollo de la ampliación.

Entre sus demandas también figuran un calendario de ejecución realista y verificable, explicaciones sobre la reducción presupuestaria y garantías de financiación para evitar nuevos aplazamientos. Asimismo, pide medidas provisionales que permitan mejorar la circulación en los accesos y aliviar los problemas de falta de camas y saturación de Urgencias mientras no estén disponibles las nuevas instalaciones.

La Xunta de Persoal considera que el CHUAC necesita más espacios asistenciales y mejores infraestructuras, pero insiste en que los anuncios de nuevas fechas deben ir acompañados de compromisos que se cumplan.