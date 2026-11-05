La incidencia de la gripe se desinfla en Galicia: bajan la venta de antigripales y las consultas

La incidencia de la gripe en Galicia está en descenso. La venta de antigripales ha descendido en las oficinas de farmacia, mientras que las consultas también se han reducido respecto a la semana anterior. Sanidade informa de que también han bajado las consultas por coronavirus, aunque los ingresos por esta enfermedad se mantienen estables.

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que finalizó el 1 de noviembre refleja que la actividad gripal en la comunidad gallega mantiene su nivel basal con tendencia decreciente. Así lo constatan los datos recabados por la Xunta en las farmacias, centros médicos y hospitales.

La tasa de dispensación de antigripales en las farmacias disminuyó un 16,9% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 17,6%. La tasa de consultas por gripe, por otro lado, disminuyó un 14,1% respecto a la semana anterior, quedando en 12,3 consultas por 100.000 habitantes.

La tasa se mantuvo estable y descendió en la población de 59 años o menos, mientras que en los grupos de mayor edad aumentó ligeramente. El grupo con mayor tasa sigue siendo el de 0 a 4 años. Respecto a las áreas sanitarias, la de Lugo fue la que registró la mayor tasa de consultas.

Las consultas por Covid-19 bajaron más que la de gripe, un 19,6%, quedando en 16,9 consultas por 100.000 habitantes. El descenso se produjo en todos los grupos de edad, siendo el que presentó una mayor tasa el de los mayores de 80 años, con 31 por cada 100.000 habitantes.

La tasa de consultas por coronavirus disminuyó en todas las áreas sanitarias excepto en la de Pontevedra, donde permaneció estable. El área con la mayor tasa fue la de Ourense con 19,3 consultas por 100.000 habitantes.

Ingresos

El número de ingresos por gripe notificados hasta la semana que finalizó el 1 de noviembre es de 173 personas (169 con virus del tipo A).

En la semana 44, la tasa de hospitalizados fue de 1,5 por 100.000 habitantes, muy similar a la de la semana anterior. El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años, con 7,3 ingresos por 100.000 habitantes, y el área más afectada fue la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, con 4,3 ingresos por 100.000 habitantes.

La tasa de ingresos del coronavirus se mantuvo estable con 4 por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, los valores apenas han variado excepto en el caso del grupo de 80 años o más, en el que la tasa descendió un 16,9%. Este fue el grupo que presentó la mayor tasa de ingresos, con 19,6 por 100.000 habitantes.

La tasa de hospitalizados, además, aumentó en las áreas sanitarias de Ferrol; Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; Pontevedra y O Salnés y A Coruña. El área con la tasa más elevada fue la de Lugo con 5,8 por 100.000 habitantes.

La positividad del virus del Covid-19 fue del 13,8%, lo que supone un descenso respecto de la semana anterior (16,1%).