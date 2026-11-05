La clínica Ribera Assistens incorpora un nuevo servicio de cirugía mínimamente invasiva del pie

La clínica Ribera Assistens amplía sus servicios médicos con la incorporación de una nueva especialidad de podología y cirugía del pie, dirigida por el doctor Miguel López, especialista en cirugía podológica.

El centro apuesta por las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, que permiten abordar determinadas deformidades y patologías del pie mediante pequeñas incisiones, generalmente de pocos milímetros, con el objetivo de reducir la agresión sobre los tejidos.

Este tipo de intervenciones busca no solo corregir las alteraciones del pie, sino también aliviar el dolor, mejorar la movilidad y facilitar la recuperación de las actividades cotidianas.

Intervenciones menos invasivas

La cirugía mínimamente invasiva utiliza instrumental específico para realizar correcciones óseas y actuar sobre los tejidos blandos sin necesidad de recurrir a incisiones de mayor tamaño.

Según explica la clínica, estos procedimientos suelen realizarse bajo anestesia local o locorregional y, en muchos casos, permiten que el paciente pueda regresar a su domicilio el mismo día de la operación.

No obstante, la elección de esta técnica depende de una valoración individualizada, en la que se tienen en cuenta el tipo de patología, su gravedad, los síntomas y las necesidades de cada paciente.

¿Qué problemas permite tratar?

Entre las patologías que pueden abordarse mediante estas técnicas se encuentran los juanetes, también conocidos como hallux valgus, una deformidad que provoca la desviación del dedo gordo del pie y que puede ocasionar dolor y dificultades al caminar.

También se pueden tratar deformidades de los dedos, como los dedos en garra o en martillo, así como determinadas sobrecargas en la zona de los metatarsianos.

El nuevo servicio contempla, además, procedimientos para algunos casos de dolor neuropático entre los dedos, mediante técnicas destinadas a descomprimir o intervenir sobre el nervio afectado.

En la parte posterior del pie, una de las patologías que puede beneficiarse de este tipo de cirugía es la fascitis plantar crónica, especialmente cuando los tratamientos conservadores no han conseguido aliviar los síntomas.

En determinados pacientes también pueden realizarse intervenciones sobre la fascia plantar o el espolón calcáneo, siempre que exista una indicación médica específica.