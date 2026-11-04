El 99% de los abortos voluntarios en Galicia se realizan en la sanidad pública, según la Xunta

El 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en el primer semestre en Galicia se hicieron en la sanidad pública. Así lo ha explicado esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el pleno del Parlamento gallego, donde ha garantizado que la comunidad reconoce, respeta y protege el derecho de las mujeres a abortar según lo establecido en la ley.

Esta prestación, que se ha integrado de forma progresiva en la red pública del Servizo Galego de Saúde (Sergas), cuenta con circuitos específicos para atender a las pacientes en todas las áreas sanitarias. El acceso se produce a través de los Centros de Orientación Familiar o de los centros de salud , activándose posteriormente el circuito asistencial correspondiente.

Este recorrido incluye la valoración clínica y las pruebas necesarias en el ámbito hospitalario, así como la realización de la interrupción mediante la modalidad que corresponda y el seguimiento asistencial posterior. El 99% de los abortos voluntarios se realizan en la sanidad pública, un porcentaje superior al registrado en 2025, del 96%.

Las interrupciones voluntarias del embarazo de menos de 14 semanas se realizan de forma habitual en los hospitales públicos de referencia gallegos, mientras que las que se producen entre las 14 y las 22 semanas "se aplican los requisitos clínicos previstos por la normativa estatal vigente", según la Xunta.

"En los casos de más de 22 semanas, existe el procedimiento específico legalmente establecido, con la intervención de los correspondientes comités clínicos habilitados para evaluar las circunstancias que permitan la realización de la intervención", añade el Ejecutivo gallego en un comunicado.

Gómez Caamaño hizo hincapié en que este mecanismo garantiza una valoración multidisciplinar, homogénea y conforme a la Ley orgánica 2/2010. Galicia, de esta forma, cuenta con una organización asistencial preparada para atender tanto los procedimientos más habituales como aquellos que presentan una mayor complejidad.

Objeción de conciencia

La Consellería de Sanidade, por otro lado, trabaja en una orden que recogerá los requisitos legales y de protección de datos para la creación del registro de profesionales objetores de conciencia.

Gómez Caamaño, sin embargo, ha asegurado que su ausencia actual no está comprometiendo la prestación, puesto que las áreas sanitarias conocen la disponibilidad de los profesionales y organizan la actividad teniendo en cuenta a quienes ejercen este derecho.

El modelo gallego, añadió el titular de Sanidade, permite compatibilizar el derecho individual de los profesionales a la objeción de conciencia con el de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos legales: "El registro puede ser útil, pero el elemento determinante es comprobar que una mujer puede acceder a la atención que le corresponde".

Debate con el PSdeG

La portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Paloma Castro, señaló por su parte que su iniciativa no cuestiona los datos de la actividad asistencial ni el cumplimiento de la legislación vigente por parte de la Xunta, sino que busca conocer si el Gobierno gallego apoya que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo quede expresamente recogido en la Constitución española.

Castro ha repasado los avances legislativos en materia de derechos sexuales y reproductivos impulsados por gobiernos socialistas y ha acusado al PP de haber obstaculizado algunas de esas reformas, advirtiendo que las posiciones de Vox, socio de los populares en distintos gobiernos autonómicos, plantean un riesgo de retroceso, al recordar sus propuestas para derogar la ley del aborto.

La diputada socialista, además, hizo referencia a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de revisar la legislación en relación con la objeción de conciencia y la autorización parental para las menores de 16 y 17 años. A este respecto, Castro cuestionó qué capacidad real de decisión tendría una adolescente si su entorno se opone a su decisión.

"Cumplir una ley mientras está en vigor es una obligación de cualquier gobierno democrático. Defender políticamente que ese derecho quede protegido frente a posibles retrocesos es otra cuestión muy distinta", ha incidido Castro, quien ha preguntado al conselleiro si el PP apoyaría una reforma constitucional para reforzar esta garantía y si puede asegurar que no aceptaría una modificación que limitase el derecho actual.

Gómez Caamaño, por su parte, ha replicado en su turno final a Castro que centrase su intervención en la política estatal, el PSOE, Vox y la reforma constitucional, en lugar de abordar la situación asistencial en Galicia.

El conselleiro de Sanidade considera "ridícula" la afirmación de que el acceso al aborto en Galicia podría estar amenazado, defendiendo que la Xunta garantiza la prestación en las condiciones establecidas por la ley. "Lo importante no es quién pronuncia la declaración política más rotunda, sino si una mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo puede ejercer este derecho", concluyó Gómez Caamaño.