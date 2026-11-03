El Hospital Quirón de A Coruña realiza el reconocimiento médico de una participante del Reto Pelayo Vida Senegal

Quirónsalud vuelve a ser el proveedor médico oficial de esta iniciativa para visibilizar la importancia del deporte antes y después del cáncer

La coruñesa Vanesa Amigo va a ser una de las participantes del Reto Pelayo Vida Senegal 2026. Para poder formar parte de esta iniciativa que promueve la superación personal y busca visibilizar a las mujeres que han pasado un cáncer, ha pasado hoy un reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud A Coruña.

A finales de este mes de noviembre, Vanesa y otros cuatro participantes partirán desde Madrid con destino Dakar. El recorrido combinará unos 600km en bicicleta por caminos rurales, travesías en kayak por canales y deltas, además de diferentes actividades de aventura y contacto con las comunidades locales.

Para una aventura de este calibre, con este nivel de exigencia física, es fundamental pasar un reconocimiento médico previo para garantizar el estado de salud de los participantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que son supervivientes de cáncer.

Reconocimiento médico

Para ello, Vanesa ha pasado su reconocimiento en el Hospital Quirónsalud A Coruña. Ha consistido en una analítica completa de control, un ecocardiograma para evaluar la función cardíaca y una prueba de esfuerzo, pruebas que determinan si la participante se encuentra en un buen estado de salud para afrontar este exigente reto.

Todo ello capitaneado por el doctor Fernando García, especialista en Cardiología que destacaba en nota de prensa la importancia, también emocional, de estos retos porque "supone una gran motivación para el paciente, ya que, además del componente de superación personal, incorpora una parte grupal que permite compartir experiencias con otras personas que han pasado por la misma enfermedad, comprendiendo de primera mano los miedos, inquietudes y preocupaciones que conlleva el proceso".

“Participar en esta expedición va a ponerme a prueba, sobre todo en el plano emocional. Lo más difícil será estar lejos de mi familia y de mi entorno, que están viviendo esta etapa de mi vida con la misma intensidad que yo. Cuando suba a ese avión quiero recordarme a mí misma que debo estar presente, abrir todos mis sentidos, respirar, mirar a mi alrededor, escuchar, sentir, vivir cada momento y, sobre todo, disfrutar de esta experiencia única”, concluye Vanesa en nota de prensa de Quirónsalud.