La Xunta autoriza licitar las obras de acceso peatonal al Nuevo CHUAC, que tendrá dos ascensores

El Consello da Xunta ha autorizado este lunes la licitación del contrato para ejecutar las obras de mejora de la accesibilidad peatonal al Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Nuevo CHUAC), en el entorno de la AC-12. Los trabajos permitirán instalar dos ascensores a ambos márgenes de la carretera, así como escaleras y una rampa que comuniquen con la pasarela peatonal.

El objetivo de la Xunta es licitar la obra este 2026 con un presupuesto de casi 1,5 millones de euros.

La mejora de la conectividad entre el acceso al Nuevo CHUAC desde la calzada derecha de la AC-12 y la pasarela peatonal que la cruza se realizará mediante unas escaleras en L, actuación que se complementará con la reordenación de las aceras.

La conexión entre el hospital y la calzada izquierda se realizará ofreciendo una solución integral a la accesibilidad en la zona entre la AC-12 y As Xubias de Arriba, de forma que queden conectadas por una rampa que irá desde la zona donde termina la senda ciclopeatonal hasta cerca de la pasarela existente.

Precisamente, en este punto se colocará un ascensor con tres paradas: la primera al final de la senda; la segunda, a la altura de la AC-12, adyacente al pilar de la pasarela existente; y la tercera, con conexión directa a la pasarela. Como complemento al ascensor se incluyen unas escaleras gemelas que conectan el nivel inferior en As Xubias de Arriba con la AC-12.

La intervención proyectada también incluye la mejora de la accesibilidad entre la parada del bus interurbano situada en la calzada derecha de la AC- 12 y el nuevo viaducto sobre esta carretera.

Así, se colocará un ascensor con solo dos paradas: la primera a la altura de la AC-12 y la segunda en el propio viaducto, cerca de la glorieta que habrá frente a las consultas externas en el CHUAC. La conexión entre el ascensor y la pasarela existente se realizará mediante una pasarela de estructura metálica.

La actuación completará la iluminación urbana existente, dotando de una mayor seguridad la zona. Para esto se instalarán luminarias en la senda proyectada en el viario de As Xubias de Arriba, además de un punto de luz complementario que ilumine las escaleras proyectadas en el acceso a la pasarela en la AC-12 junto al Nuevo CHUAC.

Estas actuaciones culminarán con la renovación de los pavimentos afectados por las obras, la reposición de servicios, el establecimiento de redes de drenaje, la renovación de la marquesina existente y la integración ambiental del entorno de las obras.

La previsión de la Xunta es adjudicar e iniciar las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, en el segundo semestre del próximo 2027.