Galicia aprueba el Plan de cuidados paliativos pediátricos con tres nuevas unidades especializadas

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde al primer Plan gallego de cuidados paliativos pediátricos. Con un presupuesto de tres millones de euros, este plan está dirigido a la población infantil con enfermedades crónicas y necesidades de cuidados paliativos, así como a sus familias, con el objetivo de proporcionarles asistencia integral, coordinada y personalizada en todas las etapas de la enfermedad.

Así lo explicó esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que concretó que el plan busca establecer un modelo asistencial con protocolos comunes en todo el territorio. A las palabras de Rueda siguieron las del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que concretó más detalles del documento aprobado este 2 de noviembre.

Rueda, en todo caso, ya había señalado que las prioridades del plan son la atención domiciliaria de los niños y niñas con enfermedades graves, los recursos de atención intermedia para los pequeños que no puedan estar en casa pero tampoco necesiten estar internados siempre en la UCI y un servicio de respiro familiar que garantice que si los padres y cuidadores necesitan un descanso su hijo esté atendido por profesionales.

Cuatro líneas estratégicas

Gómez Caamaño explicó por su parte que este es el primer documento estratégico dedicado a niños con enfermedades complejas y que está diseñado para dar respuesta a las necesidades propias de este colectivo, garantizando una atención sanitaria coordinada, integral y personalizada.

El plan cuenta con cuatro líneas estratégicas. La primera de ellas se centra en la clasificación de los pacientes y la población diana, de modo que se concrete también en qué etapas de la vida de una persona será atendida siguiendo estas pautas.

La segunda es la referente a la organización y coordinación de los recursos y dispositivos asistenciales. La Xunta prevé desarrollar de forma progresiva el modelo de atención paliativa en red, englobando los servicios comunitarios, los servicios sociales, la atención primaria y la atención hospitalaria, así como fortalecer la comunicación entre los hospitales y la atención domiciliaria.

La atención integral a las personas con enfermedades avanzadas y a sus familias es la tercera línea estratégica, mediante la que se garantizará la atención psicológica a los más pequeños y se coordinarán los recursos educativos. Sanidade, además, se compromete a facilitar el acceso a los recursos, así como a promover un dispositivo de atención intermedio para estos pacientes.

El cuarto eje es la formación, la capacitación y el soporte en atención paliativa para los distintos perfiles profesionales, de forma que se establecerá un modelo homogéneo de capacitación por niveles y se apoyará a las familias, incluidos los hermanos y cuidadores.

Las medidas del plan

El plan, además, establece la creación de la Red de atención paliativa de Galicia, mediante la que se coordinarán todos los niveles asistenciales, se reforzará la atención domiciliaria y se hará un seguimiento digital y soporte clínico las 24 horas del día los siete días de la semana.

Gómez Caamaño, además, informó sobre el acompañamiento en el final de la vida con la activación de equipos especializados que ayuden a controlar los síntomas y apoyen tanto al menor como a sus familias a nivel emocional, psicológico y social. Esta medida, además, incluye la atención integral en el domicilio.

Los recursos asistenciales, por otro lado, establecen la creación de unidades especializadas en los hospitales de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, así como la asignación de equipos multidisciplinares en todas las áreas sanitarias. La Xunta, además, prevé lanzar en 2030 Coidamos contigo, para apoyar a las familias.

El conselleiro de Sanidade, además, explicó que el próximo año se prevé la incorporación de cinco pediatras y cinco profesionales de enfermería, así como la compra de vehículos de atención domiciliaria, ecógrafos y otras herramientas necesarias para prestar el servicio. A todo ello, la Xunta dedicará un millón de euros.