El cribado del cáncer de cérvix comenzará en Galicia a los 25 años: prevención que salva vidas

Las gallegas de entre 25 y 29 años que hayan recibido una dosis de la vacuna frente al VPH antes de los 15 serán citadas cuando cumplan los 30

El cáncer de cérvix se origina en las células del cuello del útero, habitualmente tras una infección del Virus del Papiloma Humano (VPH). El 91% de las pacientes que reciben el diagnóstico cuando el tumor está en estado temprano estarán vivas pasados cinco años, una cifra que desciende hasta el 19% cuando el cáncer ha llegado a partes lejanas del cuerpo en el momento de su detección.

Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional del Cáncer, que recogen que la tasa media de supervivencia a cinco años es del 67%. Es, por tanto, fundamental tomar todas las medidas de prevención posibles, tanto en cuanto a la vacunación como a la participación en los cribados que gobiernos y entidades como la Xunta promueven entre la ciudadanía.

Cribado desde los 25 años

También conocido como cáncer cervical o cáncer de cuello uterino, este tumor tiene un crecimiento lento que en ocasiones no presenta síntomas. La edad media de las mujeres a las que se detecta esta enfermedad es de 48 años, aunque casi la mitad tienen menos de 35.

Precisamente por esto es tan importante el hecho de que la Xunta haya rebajado hasta los 25 años los cribados de cáncer de cérvix. La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, citaba hasta ahora a las pacientes de entre 35 y 65 años, pero la franja de edad se ampliará de forma progresiva para llegar a 57.947 gallegas más.

Las mujeres de entre 25 y 29 años que no hayan recibido la vacuna del papiloma humano antes de los 15 entrarán dentro de este programa. La Xunta estima que unas 15.000 gallegas que cumplirán 25 años entre 2026 y 2030 y no tienen una pauta vacunal idónea se podrán beneficiar de esta medida.

En el caso de las jóvenes que sí cuentan con una pauta de vacunación adecuada, serán citadas desde los 30 años. De esta forma, las mujeres que cumplan 30 años entre 2026 y 2030 serán citadas por el servicio público de sanidad para someterse a una prueba que identifique el riesgo de padecer este tipo de cáncer o descarte su presencia.

La Xunta, además, cumple de esta forma con la modificación de la cartera de servicios comunes acordada por el Sistema Nacional de Salud para bajar la edad de la población diana con prueba primaria de VPH-AIRE hasta los 30 años.

Test VPH

La medida de rebajar la edad a la que se comienza a hacer el cribado del cáncer de cérvix fue aprobada el pasado 21 de septiembre por el Consello da Xunta, donde también se dio luz verde a la creación de un circuito único y a la adopción del test del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AIRE) como prueba primaria. Todas las mujeres que participen en el cribado podrán hacerlo.

Esta prueba diagnóstica detecta el ADN o el ARN de las cepas del Virus del Papiloma Humano con más probabilidades de provocar lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino, entre otro tipo de tumores como el de ano. El test, por tanto, permite detectar si la persona está ya infectada con el virus, adelantándose a que este se desarrolle hasta derivar en un cáncer.

En este sentido, es preciso enviar un mensaje de calma: el sistema inmunológico suele eliminar el virus antes de que se desarrollen células anormales. Precisamente, si estas células ya se han formado, se pueden detectar con la citología; si todavía no están, el test permitirá detectar la presencia del virus. Aquí radica la importancia de someterse a las pruebas propuestas por la Xunta, para detectar el riesgo (si existe) lo antes posible.

105 detectados en 2025

Galicia unifica, de esta forma, el proceso en un circuito homogéneo de prueba única primaria entre los 25 y los 65 años. La medida cumple las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre el cáncer de cérvix, al permitir superar las limitaciones de las citologías tradicionales, cuyos resultados presentaban una tasa superior al 28,7% de falsos negativos en patologías invasivas.

La Consellería de Sanidade ha tramitado más de 397.000 llamamientos a mujeres gallegas para que participen en el programa de detección precoz de cáncer de cérvix desde 2019, cuando se puso en marcha. El 62,55% de las convocadas se sometió a las pruebas, permitiendo detectar 105 cánceres hasta 2025.

El 75,7% de estas lesiones se encontraban en estadio I, la fase más temprana y con más posibilidades de ser atajadas. Y es que estas cifras muestran que la prevención salva vidas, y también las alarga, mejorando la calidad con la que pueden ser disfrutadas.

El cáncer de cérvix se puede tratar, aunque la forma en la que se enfrente variará según el tipo y el estadio de la enfermedad, así como la salud de la paciente. La cirugía permite extirpar el tumor, una medida que en todo caso se adapta a cada situación: en algunas pacientes, basta con retirar el tumor y parte del tejido sano que lo rodea, mientras que en otros es preciso hacer una histerectomía.

La radioterapia, por otro lado, se puede usar como tratamiento principal, combinada con quimioterapia o después de la cirugía para disminuir las probabilidades de que la enfermedad reaparezca. La radioterapia para el cáncer de cérvix, en todo caso, puede proceder de dos fuentes: externa (conocida como radiación externa) o interna (conocida como braquiterapia).

Otra opción es la quimioterapia, que habitualmente se administra por vía intravenosa (IV). Otros fármacos que se facilitan a las mujeres diagnosticadas son la inmunoterapia (actualmente hay varios ensayos clínicos en marcha que testan vacunas e inmunoterapia dirigidas a tumores provocados por VPH) y la terapia dirigida (evita el desarrollo y crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, mermando el crecimiento del tumor).