Aumenta la gripe en Galicia: las farmacias venden más antigripales y suben las consultas

La incidencia de la gripe sigue aumentando en Galicia, aunque se mantiene el nivel basal. El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas que recoge datos hasta el pasado 25 de octubre refleja que se venden más antigripales en las farmacias gallegas y también hay más consultas médicas al respecto.

La tasa de dispensación de antigripales en las farmacias aumentó un 38,9% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo un 17,9%. El informe, además, refleja que la tasa de consultas por gripe aumentó un 8,3% respecto a la semana anterior, situándose en 14,3 consultas por cada 100.000 habitantes.

El aumento se produjo en todos los grupos de edad excepto en el de personas de 80 años o más, en el que bajó un 37,8%, mientras que el que registró un incremento mayor fue el de los bebés y niños de 0 a 4 años. El área sanitaria de Lugo, por otro lado, fue la que mayor tasa de consultas registró al respecto.

Sanidade también ha hecho públicos este jueves los datos referidos al coronavirus, según los cuales la tasa de consultas se mantuvo estable: 21% por 100.000 habitantes.

Las consultas, sin embargo, aumentaron en los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 19 años, mientras que en el resto disminuyó o se mantuvo estable. El grupo que acudió más al médico por la Covid-19 fue el de los mayores de 80 años, con 36,7 por cada 100.000 habitantes.

Las únicas áreas sanitarias en las que aumentaron las consultas fueron la de A Coruña y Cee y la de Ferrol, aunque la que tuvo una mayor tasa fue la de Ourense con 30,8 consultas por coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Ingresos

Sanidade informa de que el número de ingresos notificados por gripe hasta la semana que terminó el 25 de octubre fue de 132 personas, de las cuales 129 tenían el virus de tipo A.

En la semana 43, la tasa de hospitalizados fue de 1,5 por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior a la de la semana anterior. El grupo de edad con la tasa más elevada fue el de más de 80 años, con 8,1 ingresos por cada 100.000 habitantes, mientras que el área más afectada fue Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, con 4,9 ingresos por 100.000 habitantes, aunque en esta área la tasa disminuyó un 41,0%.

La tasa de ingresos por coronavirus descendió de 5,9 a 3,9 ingresos por 100.000 habitantes, manteniéndose estable en todos los grupos de edad excepto en el de 0 a 4 años y en el de 5 a 19. El grupo con mayor tasa de hospitalizaciones por Covid-19 fue el de los mayores de 80 años, con 20,4 por cada 100.000 habitantes.

Respecto a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos descendió en todas excepto en Santiago de Compostela, siendo la de Ourense la que registró la más elevada con 5,6 por 100.000 habitantes.

Sanidade, además, cifra en 15,6% la positividad del virus del coronavirus, lo que supone un descenso respecto a la semana anterior (17,7%).