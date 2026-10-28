Una tecnología del Hospital San Rafael de A Coruña permite identificar 13 tipos de ETS en 90 minutos

El Hospital San Rafael de A Coruña incorpora a su Servicio de Microbiología Clínica un avanzado sistema de diagnóstico molecular que permite detectar, en 90 minutos, múltiples enfermedades de transmisión sexual (ETS) causadas por distintos patógenos, lo que permite un diagnóstico sindrómico simultáneo.

La principal ventaja del nuevo sistema es su capacidad para analizar simultáneamente 13 patógenos relevantes, además de determinadas mutaciones relacionadas con la resistencia a antibióticos, a partir de una única muestra biológica. Todo ello mediante tecnología PCR en tiempo real, con un procedimiento automatizado que reduce la manipulación de las muestras y el riesgo de contaminación durante el procesamiento.

Hasta ahora, la identificación de diferentes microorganismos podía requerir varias pruebas específicas, con tiempos de respuesta variables y que conllevaban retrasos diagnósticos importantes, con su impacto en la salud de los pacientes e incluso convirtiéndose en un problema de salud pública. El nuevo equipamiento permite abordar de forma conjunta distintas posibles causas de infección, proporcionando al especialista información relevante para orientar el diagnóstico y seleccionar el tratamiento,

Todo ello mejora el tratamiento dirigido de la ETS, que de otra manera se realiza de manera casi empírica y a veces ineficazmente. La precisión del diagnóstico corta la cadena de transmisión y la diseminación con la consiguiente reducción de futuros contagios sexuales.

"La rapidez es importante, pero lo verdaderamente significativo es la cantidad y calidad de la información que podemos obtener en tan poco tiempo. Disponer de un diagnóstico molecular amplio y sindrómico nos ayuda a identificar el microorganismo implicado y a tomar decisiones terapéuticas mucho más fundamentadas", explica Germán Bou, especialista en Microbiología Clínica del Hospital San Rafael.

Un diagnóstico más completo

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un importante problema de salud pública. Además, muchas pueden cursar sin síntomas evidentes durante largos periodos, lo que dificulta su identificación y favorece que continúen transmitiéndose sin que la persona afectada sea consciente.

El nuevo equipamiento permite detectar entre otros, microorganismos asociados a infecciones como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital o la tricomoniasis, además de otros patógenos como Mycoplasma genitalium y el virus responsable del mpox.

Otra de sus prestaciones más relevantes es la identificación de determinadas mutaciones relacionadas con la resistencia a los antibióticos macrólidos en Mycoplasma genitalium. Esta información puede resultar

especialmente útil para orientar el tratamiento y evitar el empleo de medicamentos que podrían no ser eficaces. De esta manera, se reduce también el uso inadecuado de antibióticos y la generación de resistencias a antimicrobianos.

"En microbiología clínica no se trata únicamente de confirmar si existe una infección. Necesitamos saber qué microorganismo está implicado y, siempre que sea posible, disponer de información que nos ayude a elegir el tratamiento adecuado. Esto cobra especial importancia en un contexto de creciente preocupación por las resistencias antimicrobianas y el exponencial crecimiento de las ETS en la población", señala Bou.

La capacidad de analizar varios patógenos simultáneamente facilita también la identificación de posibles coinfecciones, situaciones en las que una misma persona presenta más de una infección y que pueden pasar inadvertidas si el estudio se limita a un único microorganismo.

Rapidez y discreción

Más allá de las prestaciones técnicas, también cambia la experiencia del paciente. Las consultas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual pueden generar preocupación, incertidumbre o incomodidad. En ocasiones, el temor al diagnóstico o a la exposición de información especialmente sensible lleva incluso a retrasar la consulta médica.

Por eso, la discreción, la confidencialidad y una atención respetuosa constituyen elementos esenciales de todo el proceso asistencial.

El nuevo sistema permite realizar el análisis a partir de muestras relativamente sencillas, como determinados hisopados o muestras de orina, según la infección investigada y la indicación clínica. Además, su rapidez reduce considerablemente el tiempo de espera hasta disponer de los resultados analíticos, aunque el plazo total de atención depende de la organización asistencial.

"Sabemos que para muchos pacientes este tipo de consulta supone un momento delicado. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de absoluta profesionalidad, discreción y confianza, con la tranquilidad añadida de disponer de una tecnología que puede proporcionar respuestas en muy poco tiempo", destaca el especialista.

La posibilidad de obtener información diagnóstica con rapidez facilita, además, que el médico pueda orientar antes las decisiones clínicas, indicar el tratamiento correspondiente cuando sea necesario y ofrecer recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión.

Innovación tecnológica

La incorporación de este sistema se enmarca en la estrategia del Hospital San Rafael de mantenerse a la vanguardia de la tecnología sanitaria, mediante inversiones que contribuyan a mejorar la calidad asistencial y la capacidad diagnóstica de sus servicios.

En este caso, la automatización del análisis molecular permite combinar rapidez, sensibilidad diagnóstica y un procesamiento estandarizado, características especialmente valiosas en el ámbito de la Microbiología Clínica.

No obstante, desde el hospital recuerdan que ninguna prueba sustituye la valoración médica individualizada. La elección de la muestra, el momento de realizar el análisis y la interpretación de los resultados dependen de cada situación clínica.

"La innovación tecnológica tiene sentido cuando se traduce en una mejora real de la atención. Poder identificar múltiples microorganismos en aproximadamente 90 minutos es un avance importante, pero nuestro propósito final es ofrecer diagnósticos más precisos y ayudar a que cada paciente reciba la atención que necesita lo antes posible", concluye Germán Bou.

Con esta incorporación, el Hospital San Rafael de A Coruña refuerza su capacidad de diagnóstico microbiológico y su compromiso con una medicina cada vez más ágil, personalizada y apoyada en tecnología de última generación.