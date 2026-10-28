Santiago de Compostela acoge el 22 de noviembre una carrera solidaria contra el cáncer de páncreas

Presentación de la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas que se celebrará en Santiago. Concello de Santiago

Santiago de Compostela acogerá el próximo 22 de noviembre por primera vez la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas. Toda la recaudación de este evento deportivo y solidario irá destinada a la investigación de este tipo de tumor y la ciudadanía puede participar tanto en la carrera absoluta como en la andaina, en pruebas infantiles o colaborar a través del dorsal cero.

Así lo han dado a conocer esta mañana la concejala de Deportes, Pilar Lueiro; el jefe del Servizo de Oncoloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Rafael López; la oncóloga del CHUS Elena Brozos; y el presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín. Las inscripciones para participar ya están abiertas.

La responsable municipal de Deportes ha animado a vecinos y visitantes a participar en la prueba con el objetivo de "dar a conocer, visibilizar y recaudar fondos" para la investigación de esta enfermedad que "representa una verdadera emergencia de salud pública y de extrema gravedad".

El evento, que se celebrará el jueves 22 de noviembre, contará con varias modalidades de participación y distintos niveles de dificultad: desde una andaina de tres kilómetros hasta la carrera absoluta de seis kilómetros, incluyendo las pruebas infantiles de 400 y 800 metros. Las carreras comenzarán desde las 10:30 horas con salida y meta en el Estadio de Atletismo del Campus Vida de la Universidade de Santiago.

Apuesta por la investigación

Rafael López, por su parte, agradeció la implicación del ayuntamiento en el proyecto y marcó el objetivo de que Santiago sea una de las ciudades en las que más se investiga en cáncer de páncreas de Europa.

"Santiago es una ciudad universitaria que tiene la investigación dentro de su genoma y todos tenemos que solicitar investigación; para eso hacen falta tres cosas: concienciación de la sociedad, financiación pública y privada; y los investigadores, que tenemos que cuidar porque sin ellos no se hace ciencia", reivindicó el jefe de Oncología del CHUS.

Elena Brozos, por su parte, puso el foco en que la colaboración entre las distintas instituciones, las empresas, los profesionales y la ciudadanía puede marcar la diferencia: "El objetivo es transformar cada inscripción y cada paso en una oportunidad de investigación".

Iván Sanmartín, por su parte, se mostró confiado en la posibilidad de movilizar a los atletas e hizo un llamamiento a la población compostelana en general y al personal del hospital en concreto para lograr una amplia participación en la prueba, que esperó que tenga más ediciones en Santiago.

Promovida por la Asociación de Cáncer de Páncreas, la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la carrera está organizada por la Federación Galega de Atletismo con la colaboración del Hospital Universitario de Santiago.