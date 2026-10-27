Galicia contará desde 2027 con un cribado universal que permitirá detectar diabetes en niños

Galicia contará desde 2027 con un nuevo cribado que permitirá detectar diabetes en niños. Esta es una de las principales novedades que ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su comparecencia en la Comisión 3ª del Parlamento para presentar los presupuestos de su departamento de cara al año próximo.

Las cuentas de Sanidade para 2027 ascienden a 6.032 millones de euros, un 6,35% más que este año. Una cantidad que permitirá, entre otras, crear 483 plazas en la sanidad pública, que destina 2.562 millones a personal (+7,5%), así como reforzar áreas como la atención primaria o la salud mental.

Gómez Caamaño concretó que de las 483 plazas, 68 serán para los centros de salud y otras 68 al refuerzo de los PAC en el marco del Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030 que acaba de ser aprobado, y 101 se asignan en el marco del Plan estratégico de salud mental, incluyendo las ocho nuevas de la red de psicología clínica en atención primaria.

Las otras plazas son: 40 en el área sanitaria de Vigo; 14 en el marco del Plan estratégico de reproducción humana asistida; 10 para la puesta en marcha del Plan gallego de atención paliativa y cronicidad compleja en pediatría; siete de farmacéuticos de atención hospitalaria; otras siete para el programa de cribado de cáncer de mama; y dos en el marco de la Estrategia gallega de oncología de precisión.

Líneas estratégicas

Los objetivos de Sanidade de cara a 2027 se centran, según el conselleiro, en cuatro líneas estratégicas: la atención primaria, la atención hospitalaria, la salud mental y la salud pública, "teniendo en cuenta como línea transversal de acción la atención al envejecimiento y la cronicidad de la población gallega y la apuesta por los recursos humanos".

El titular de Sanidade hizo hincapié durante su intervención en el capítulo de personal de atención primaria, que roza los 712 millones (+8,3%), lo que permitirá crear 136 plazas dentro del Plan de reforma de la atención primaria: 39 de médico, 26 de enfermería para PAC, 21 técnicos en salud, ocho psicólogos clínicos, siete enfermeros especialistas, siete fisioterapeutas y 14 podólogos.

Este plan creará en su período de vigencia, 2026-2030, un total de 644 plazas de profesionales en 16 categorías, "impulsando los equipos multidisciplinares". Gómez Caamaño explicó además que, para impulsar la fisioterapia, se nombrará un coordinador por área sanitaria.

Respecto al nivel asistencial en hospitales, el presupuesto asciende a 3.814 millones de euros (+6%) y la prioridad será reducir las listas de espera. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) también reforzará los recursos humanos de los centros hospitalarios, entre ellos el Álvaro Cunqueiro de Vigo, que contará con 40 nuevas plazas para asumir el incremento de la demanda.

Las cuentas, por otro lado, recogen una partida de un millón de euros para iniciar el Plan gallego de atención paliativa y cronicidad compleja en pediatría, que establece la creación de un dispositivo específico de atención intensiva para niños y adolescentes con enfermedades crónicas complejas que limitan o amenazan su vida. La Xunta creará a este respecto 10 plazas, de las que cinco serán pediatras y cinco personal de enfermería.

Los presupuestos de 2027 también recogen una dotación de 800.000 euros para la fabricación de nuevos medicamentos desarrollados en Galicia, con el objetivo de que anualmente 30 pacientes puedan acceder a terapias innovadoras. El transporte urgente aéreo, por otro lado, tendrá como novedad el servicio nocturno.

Novedades en los cribados

Las cuentas de la Xunta reservan cinco millones de euros para la creación de las primeras 101 plazas de las 357 previstas en el Plan estratégico de salud mental de Galicia 2026-2030. Sanidade invertirá, además, un millón de euros en el Programa YAM de prevención del suicidio en la adolescencia, hasta llegar por lo menos al 80% de los centros educativos en 2030.

La Dirección Xeral de Saúde Pública contará el próximo año con 74,4 millones, 13,5 millones más que en 2026. A este respecto, la principal novedad será la puesta en marcha de un nuevo programa de cribado universal de la diabetes tipo 1 dirigido a la población infantil: Galicia es la primera comunidad en ponerlo en marcha y destinará a la iniciativa más de un millón de euros.

El próximo año también será el del inicio de la ampliación progresiva del cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 años con el objetivo de que, en 2031, todas las gallegas de entre 45 y 74 participen en él. El cribado del cáncer de cérvix comenzará desde los 25 años, desde los 30 en el caso de las personas usuarias que tengan la pauta correcta de vacunación.

Sanidade extenderá el cribado oportunista del VIH al conjunto de Galicia e impulsará la autotoma domiciliaria para detectar infecciones de transmisión sexual, dirigida principalmente a personas de entre 25 y 34 años.

La oposición

El diputado de Democracia Ourensana (DO) Armando Ojea ha cuestionado este martes la inversión prevista para el complejo hospitalario de Ourense, en particular los 24,3 millones de euros para avanzar en la torre de hospitalización, que ha contrapuesto a una reducción de 11 millones respecto a las previsiones anteriores.

Julio Torrado (PSdeG), por su parte, ha advertido de que más de 425.000 personas esperan por una cita hospitalaria en Galicia y ha señalado que la demora media alcanza los seis días en atención primaria y los seis meses para una primera consulta de salud mental. Torrado asegura que las cuentas no explican con suficiente claridad cómo se resolverán los problemas asistenciales.

El socialista ha cuestionado también que la Xunta prevea incorporar solo una parte de los profesionales que podrían terminar su formación especializada en los próximos años y ha criticado la falta de un cuadro de personal "suficientemente claro", poniendo el foco en el gasto concertado, que cifra en más de 400 millones de euros anuales al sumar distintas fórmulas de asistencia privada.

La diputada del BNG Montserrat Prado ha sostenido por otro lado que las cuentas no responden a las necesidades de la sanidad pública y ha criticado que el incremento del presupuesto sanitario sea inferior al del conjunto del gasto social. Prado considera "insuficiente" el refuerzo de la atención primaria y critica que se recurra a servicios de podología contratados externamente.

La nacionalista, además, ha acusado a la Xunta de mantener una "estrategia de privatización" y ha cuestionado el aumento de los fondos para servicios concertados, además de reclamar transparencia sobre las partidas destinadas a Povisa y al canon del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Encarna Amigo (PPdeG) ha defendido que los presupuestos incluyen recursos para contratar profesionales, mejorar las infraestructuras y reforzar la prevención y la investigación y ha atribuido parte del aumento de las demoras a las cancelaciones derivadas de los paros médicos por el Estatuto Marco estatal, que cifra en cerca de 280.000 actos desde diciembre de 2025, según recoge Europa Press.

"Errores" en atención primaria

Gómez Caamaño explicó en su intervención de respuesta a los grupos que la falta de especialistas se debe principalmente a las dificultades actuales y ha reivindicado que Galicia oferta todas las plazas de formación sanitaria especializada que tiene acreditadas.

El conselleiro de Sanidade ha reconocido que la previsión presupuestaria de tres millones menos de consultas en atención primaria se calculó extrapolando al conjunto del año la actividad de los primeros seis meses, afectados por los paros médicos, y ha admitido que fue una estimación "errónea". La Xunta, aseguró Gómez Caamaño, reorganizará la actividad para recuperar la asistencia cancelada y mejorar los tiempos de espera.