La Xunta licita por 315.447 euros el equipamiento médico del Centro de Protonterapia de Galicia

El Centro de Protonterapia de Galicia, situado en Santiago de Compostela, contará con nuevo equipamiento electromédico por valor de 315.447 euros.

La Xunta ha licitado el contrato, publicado en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, que se divide en siete lotes e incluye el material necesario para la puesta en marcha y el funcionamiento del centro.

Entre los equipos figuran camillas de transporte, desfibriladores de altas prestaciones con marcapasos y un ecógrafo portátil. El contrato incluye también un sistema de anestesia compatible con la resonancia magnética y un respirador para el transporte de pacientes pediátricos.

Además, el contrato contempla dos tipos de monitores: unos destinados al seguimiento de los parámetros fisiológicos básicos y al control de las constantes vitales de los pacientes, y otro multiparamétrico, que permite medir y visualizar varias constantes de forma simultánea.

La contratación incluye asimismo la distribución, el montaje y la instalación de los equipos, así como su integración en los sistemas de información del Servicio Gallego de Salud cuando sea necesario.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de noviembre a las 14:00 horas.

Apertura a principios de 2027

Está previsto que el Centro de Protonterapia de Galicia comience a tratar pacientes oncológicos entre finales de este año y principios de 2027. Será el primero del Sistema Nacional de Salud en ofrecer este tipo de tratamientos, con una capacidad estimada de 250 pacientes al año.

El centro estará especialmente orientado a pacientes oncológicos con una elevada expectativa de supervivencia, con especial atención a la población infantil.