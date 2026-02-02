Los médicos de urgencia hospitalaria de A Coruña protagonizan su tercera concentración

Los médicos de urgencias hospitalarias de A Coruña se han concentrado este mediodía por tercer lunes consecutivo a las puertas del CHUAC para reclamar una negociación que aborde las mejoras a nivel laboral que demandan desde hace años.

Los profesionales han vuelto a parar a las 12:00, tal y como hicieron en los dos últimos lunes de enero.

Las principales reclamaciones radican en la organización de los turnos de guardia, que a partir de los 55 años pueden dejar de hacerse nocturnas, el exceso de horas que tienen que asumir en muchas ocasiones y otras vinculadas a la actualización de sus prestaciones.

Tras estas tres acciones, si no hay avances, pretenden aumentar las reivindicaciones, sin descartar huelgas.