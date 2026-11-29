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Son Galaico: "Queremos popularizar outra vez a música celta e que a mocidade non escoite só urbano"
Aarón Pérez, de Culleredo, e Hugo Sanjiao, de Santiago de Compostela, preparan o lanzamento de 'Lendaira', o seu primeiro disco, no que mesturan música galega e celta con pop-rock, country e electrónica. O proxecto naceu da morriña, medrou grazas ás redes sociais e conta coas colaboracións de Carlos Blanco e David Perdomo
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Son Galaico é o proxecto musical de Aarón Pérez Pardiñas, natural de Culleredo, e Hugo Sanjiao Varela, de Santiago de Compostela. Dous músicos que decidiron explorar as conexións entre a música galega, os sons celtas e outros estilos máis contemporáneos, como o pop-rock, o country ou a electrónica. O resultado é unha proposta que busca achegar estes ritmos a novas xeracións e recuperar a presenza dunha música que, na súa opinión, ten moito potencial máis alá das fronteiras galegas.
A súa historia comezou a tomar forma cando Aarón, que traballaba en Sevilla no sector da animación 3D, decidiu recuperar a súa paixón pola música e volver conectar coa súa terra. Hugo, pola súa banda, leva tocando a gaita desde os oito anos e conta cunha ampla traxectoria neste ámbito. Coñecéronse durante a etapa universitaria, a través dun proxecto de videoxogo ambientado en Galicia, e anos despois volveron xuntarse para dar forma a Son Galaico.
As redes sociais convertéronse nunha plataforma fundamental para o seu crecemento. O que comezou como unha forma de pasalo ben gravando vídeos acabou abríndolles as portas a oportunidades profesionais, á produción do seu primeiro álbum con Iago Pico e a actuacións en escenarios como a Casa das Crechas. Agora teñen marcada no calendario a data do 27 de novembro, cando verá a luz 'Lendaira', un disco conceptual que constrúe un universo propio a partir da mitoloxía e das lendas galegas. O proxecto conta, ademais, coa participación de Carlos Blanco e David Perdomo, que dan vida a dous dos personaxes desta historia.
Que é Son Galaico e que queredes achegar coa vosa proposta musical?
Aarón: Son Galaico é un proxecto de dous rapaces que tiñan ganas de facer un estilo de música que agora mesmo non estaba tan presente na industria galega e tamén en España. Estamos aquí para traer ritmos novos doutros estilos, como poden ser os irlandeses, os escoceses e, sobre todo, os galegos. Queremos atopar esas conexións e mesturalas coa música máis contemporánea, como o pop-rock, o country ou a electrónica. Desa paixón pola natureza e desas ganas de facer música enerxética nace Son Galaico.
Aarón, ti es de Culleredo, pero estabas traballando en Sevilla nun ámbito moi diferente, o da animación 3D. Como volves á música?
Aarón: Eu sempre fun músico. Estiven nun conservatorio de pequeno, recibín clases e sempre me gustou explorar. Por iso nunca me sentín demasiado cómodo co lado máis académico da música. Non era moito de que me puxesen un libro diante ou de estudar partituras. Eu chegaba á clase e dicíalle ao profesor que traía unha canción de Led Zeppelin ou doutro grupo que me gustaba. Quería explorar, pero aquel mundo non funcionaba así. Nunca fun un bo estudante de conservatorio, por dicilo dalgunha maneira.
Co paso dos anos, a música foi quedando como unha afección e puxenme a estudar unha carreira, seguindo o que supostamente hai que facer na sociedade: conseguir un traballo estable, ter un contrato indefinido e todo iso. Estudei Animación 3D e acabei traballando en Airbus, porque daquela había bastante traballo na creación de simuladores de avións en tres dimensións para técnicos e pilotos.
Cheguei a un mundo corporativo, ademais nunha empresa moi corporativa, e aquilo acabou converténdose nunha auténtica loucura. O que durante tantos anos che dixeran que era o correcto pasou a ser unha especie de cárcere. Non estaba só fóra de Galicia, senón que tamén tiña un traballo que non me gustaba. Nesa mala etapa nace Son Galaico. Volvín facer música e a morriña foi o motor principal. Estando en Sevilla pensei directamente en Hugo. Xa nos coñeciamos de antes e dixen: "Teño que volver á casa. É o momento de montar algo, de facer música e de apostar polo meu soño e polo que realmente sinto".
Hugo, no teu caso comezaches a tocar a gaita con apenas oito anos. Como xurdiu esa afección?
Hugo: Foi unha historia moi sinxela. Sempre me preguntan como empecei a tocar a gaita e eu contesto que un día ía no coche co meu pai e tiven unha especie de inspiración divina. Díxenlle: "Papá, quero tocar a gaita". El respondeu que perfecto e buscamos unha asociación. Comecei na do meu barrio, en Amio, co meu primeiro profesor, Bartolo. Despois, con 12 anos, fun a Nova York con Almirante Fernández, que segue sendo o meu mestre a día de hoxe.
Cando fun algo maior tamén tiven a etapa de meterme no conservatorio. A música gustábame, pero tampouco era o meu sitio. Cheguei ata quinto de profesional e decidín que xa era suficiente. É o típico que comentabamos antes: tocar sobre o papel, aprender dunha maneira moi concreta... Non é o noso estilo.
Os dous tiñades unha relación coa música, pero tamén unha visión bastante afastada do academicismo. As normas están para rompelas?
Aarón: Falabamos moitas veces dos puristas do folk, tanto galego como doutras tradicións. Nós non facemos música tradicional galega nin pretendemos facela, porque estariamos facéndoo mal. Non é o que queremos. O noso obxectivo é coñecer o que hai en Galicia e noutros lugares e facer algo novo. É o mesmo que fixeron grupos como Mägo de Oz ou Celtas Cortos, que mesturaron estilos e conseguiron crear algo propio. Agora, tristemente, non se ven tantos proxectos deste tipo, quizais porque a música urbana está moi masificada.
É como cando apareceu o primeiro artista urbano galego. Sempre houbo alguén que empezou, porque non se pode dicir que non se poida facer música urbana en galego. Claro que se pode. Coa música folk pasa o mesmo.
"Estaba nun traballo que non me gustaba e a morriña foi o motor principal para crear Son Galaico"
Aarón Pérez, membro de Son Galaico
Como vos coñecestes? Hai unha AP-9 entre Culleredo e Santiago, pero tamén unha carreira universitaria polo medio
Hugo: Eu estaba estudando Informática na USC. Teño o grao e o máster.
Aarón: Eu estaba interesado nos videoxogos e na creación dixital. As facultades estaban bastante próximas e tiñamos que facer un traballo para crear un videoxogo ambientado en Galicia. Eu encargábame das bandas sonoras porque era o único músico do grupo, así que sempre me tocaba esa parte. Pensei que, se o xogo ía estar ambientado nun pazo galego, tiña que haber unha gaita e unha banda sonora con ese instrumento.
Un compañeiro da carreira díxome que coñecía un gaiteiro que acababa de facer un proxecto con Wismichu e púxome en contacto con el. Hugo veu á miña casa e gravamos unha canción. Chamoume moito a atención que, ademais da gaita, trouxese unha uilleann pipes, unha gaita irlandesa. Non todo o mundo coñece este instrumento, e aínda hoxe se pode comprobar nos comentarios das redes, onde hai xente que pregunta que tipo de frauta é.
A min sorprendeume que Hugo coñecese ese mundo e que tivese unha visión máis ampla da música. Non era o típico gaiteiro que chegaba, tocaba as muiñeiras de sempre e marchaba. Tiña outras inquietudes. Quedamos para facer algo, pero a música aínda era máis unha afección que un proxecto profesional. A miña marcha a Sevilla foi o detonante para recuperar o contacto e decidir que tiñamos que apostar por isto.
E como foi aquela primeira gravación xuntos para as redes?
Hugo: Eu estaba un pouco acatarrado e Aarón díxome que tiñamos que ir gravar. Cando cheguei, mandoume saír fóra. Facía sol e estaba pegando de fronte. Pensei: "Tío, este vai ser o meu primeiro vídeo e vou saír así".
Aarón: Estaba moi tenso porque non estaba afeito a gravarse. Nótase bastante nese primeiro vídeo.
A vosa música mestura elementos moi diferentes. Como levades as posibles críticas por modernizar sons que forman parte da tradición galega?
Aarón: Non recibimos críticas directamente. Non sei se ás nosas costas alguén criticará o que facemos, pero a nós non nos chegou nada importante. Quen queira criticar é libre de facelo, pero non vai conseguir nada con iso. Nós queremos achegar cultura e, para facelo, non podemos limitarnos a reproducir exactamente o que se facía hai cen anos.
Hai que entender que a propia música tradicional tamén evoluciona. A pandeireta, tal e como a coñecemos hoxe, non existía aquí hai 150 ou 100 anos. Había o pandeiro e outros instrumentos, pero non ese concepto de pandeireta pequena con ferriñas que temos agora. Se lle puxeses a alguén de hai dous séculos unha pandeireta actual, probablemente tamén lle parecería música moderna. É unha roda que nunca termina.
Estamos aquí para crear algo novo que nos guste e facer música coa que nos sintamos identificados. Ademais, mesturamos estilos modernos, como a electrónica, porque tamén nos permite chegar a un público máis amplo. Quizais unha persoa non vaia escoitar un grupo de folk tradicional, pero, se introduces eses sons nunha canción con electrónica, pode acabar achegándose a ese mundo. E, quen sabe, dentro dun ano quizais estea escoitando música folk.
"Comecei a tocar a gaita aos oito anos porque un día no coche díxenlle ao meu pai: 'Quero tocar a gaita'"
Hugo Sanjiao, membro de Son Galaico
Notades que as novas xeracións se están achegando a esta música grazas a propostas como a vosa?
Hugo: Si, nótase bastante, tamén se se miran os números das redes sociais. O que queremos é que a xente descubra a música galega e celta. Nós non facemos música tradicional galega, pero si queremos que o público acabe chegando a ela a través do que facemos.
Aarón: Tamén queremos recuperar ese concepto de música celta que une territorios do Atlántico, como Galicia, Irlanda ou Bretaña. Hai unha conexión xeográfica e cultural moi clara entre estes lugares. Estamos nun contexto moi parecido e existe unha relación que se pode percibir tamén na música. Carlos Núñez fala diso nun dos seus libros.
As redes sociais son unha xanela perfecta para que moita xente descubra algo que lle gustaba, pero para o que quizais non tiña referentes próximos. Había grupos que xa coñecía, pero non tantos proxectos de xente nova, de entre 20 e 30 anos, facendo este tipo de música.
En que momento vos decatastes de que os vídeos estaban chegando moito máis alá do voso círculo próximo?
Aarón: Sobre todo cando a xente comeza a recoñecerte pola rúa. Lembro unha das primeiras veces, nas termas de Outariz, en Ourense. Estaba alí cuns amigos e, de repente, entrou unha rapaza duns 20 e tantos anos que quedou mirándome. Recoñeceume e pediu unha foto. Daquela teriamos uns poucos miles de seguidores, quizais 15.000 ou 20.000, non o lembro exactamente. Foi un momento no que empezas a darte conta de que o proxecto está chegando a persoas que non teñen nada que ver co teu entorno.
Tamén nos pasa cando estamos comendo nun restaurante e alguén se achega, ensina un vídeo ou nos pregunta se somos nós. É unha realidade diferente. Moitas veces, a xente que te coñece de sempre segue vendo a Aarón e a Hugo, pero para os demais xa somos Son Galaico. Xa non somos só dúas persoas: formamos parte dun proxecto que ten vida propia. É un choque de realidade curioso.
Que papel tiveron TikTok e Instagram no voso crecemento?
Hugo: Fundamental. Comezamos facendo vídeos en Instagram e TikTok simplemente por pasalo ben. A raíz deses vídeos pasaron moitas das cousas que estamos vivindo agora. Conseguimos contactar con Iago Pico para que producise o disco, atopamos unha axencia que xestiona as contratacións, empezamos a recibir propostas para actuar e chegamos a poder presentar o proxecto na Sala Capitol. Todo o que fixemos foi posible, en boa medida, por subir aqueles primeiros vídeos. Se non os chegamos a publicar, probablemente estariamos empezando a tocar doutro xeito.
Aarón: Saltamos unha parte do camiño habitual dos músicos, que consiste en tocar en mil sitios diferentes para que a xente te vaia coñecendo. Nós non necesitamos ir actuar a todos os pubs da Coruña ou de Santiago para que descubran o proxecto. Grazas ás redes sociais, podemos chegar á xente desde a casa. Iso permitiunos pasar dunha actuación na Casa das Crechas a preparar un concerto na Capitol, que é un salto importante.
Hugo: TikTok e Instagram son, probablemente, a mellor maqueta que pode ter un grupo nesta década. Se sabes aproveitalas, son absolutamente claves.
Aarón: A meta final, en calquera caso, é que a xente escoite a nosa música en Spotify e que veña aos concertos. Non queremos depender toda a vida de estar creando contido constantemente, porque iso tamén cansa. Pero, se sabes levar o público de Instagram e TikTok ás plataformas musicais e ás entradas dos concertos, tes o proceso moi ben conectado.
"Queremos popularizar de novo a música celta e que os mozos non escoiten só urbano"
Aarón Pérez, membro de Son Galaico
Cal é o vídeo que máis vos sorprendeu pola súa repercusión?
Hugo: Sen dúbida, o da caída. Quitando algún vídeo musical concreto, é o máis visto de todos, con diferenza. Ten entre catro e cinco millóns de reproducións sumando as distintas redes.
Aarón: É curioso porque somos músicos e podes publicar un vídeo tocando, pero á xente tamén lle gusta ver unha caída. Ese vídeo trouxo moitos seguidores.
Hugo: Só en Instagram conseguimos arredor de 8.000 seguidores grazas a el e en TikTok outros 4.000. É unha barbaridade. Pensa no que custa conseguir 8.000 ou 5.000 persoas que se interesen polo teu proxecto.
Aarón: Cando empezamos, subir 30 seguidores era unha auténtica loucura. Lembro que, a finais de agosto, fomos tocar pola zona de Riazor e o Orzán coa guitarra e o *uilleann pipe*. Achegabámonos á xente, contabámoslle que tiñamos unha canción e pedíanos que tocasemos Fito, "Soldadito marinero". Tocabamos Fito e despois a nosa canción. Conseguimos uns 30 seguidores e para nós era unha barbaridade. Daquela tiñamos uns 500.
Agora, ás veces, publicas un vídeo que ten 20.000 ou 30.000 reproducións e podes acabar frustrado porque non chegou máis lonxe. Pero son 20.000 ou 30.000 persoas. Hai que manter a perspectiva e non perder a realidade porque algún vídeo se faga viral.
Ata onde chega Son Galaico fóra de Galicia? Tedes seguidores en países moi afastados
Aarón: Non temos unha cifra exacta, pero, por exemplo, en Xapón temos arredor de 4.000 ou 5.000 seguidores. Tamén hai moita xente de Indonesia. En TikTok temos máis público latinoamericano, mentres que en Instagram a maioría é de España. Diría que temos unha cantidade similar de seguidores galegos e do resto da península: se hai uns 9.000 galegos, pode haber outros 9.000 do resto de España. Despois están os xaponeses, os indonesios, xente de Estados Unidos, Francia e outros países.
Hugo: Tamén temos seguidores de Chile.
Aarón: De feito, houbo algo moi curioso co vídeo da caída. Moitos chilenos pensaban que estaba gravado no sur do seu país. Comentaban que os rapaces do sur sabían facer esas cousas e nós preguntabámonos de que sur estaban falando. A paisaxe, o mar e a ría fixeron que pensasen que era Chile, pero estabamos en Andalucía.
Todo iso dános unha pista: non facemos música só para Galicia. Temos unha ferramenta moi importante, que é coller elementos propios de aquí e levalos a outros lugares. A música irlandesa está moi estendida en todo o mundo, aparece en películas, series e videoxogos. Nós podemos facer algo parecido cos detalles da música galega. Que unha persoa de Bretaña escoite unha parte dunha canción e pense que lle soa familiar, que lle recorda á súa terra, e despois descubra que é Galicia. Temos moito potencial para seguir traballando nesa dirección.
O 27 de novembro é unha data importante para vós: chega o voso primeiro disco, 'Lendaira'. Como chegastes a este lanzamento?
Aarón: É unha data que chegou case por sorpresa. Se en xaneiro nos dixesen que iamos ter un disco completo a finais de ano, pareceríanos impensable.
Hugo: A principios de xaneiro aínda estabamos intentando que Iago Pico nos respondese para falar con el e ver se podiamos facer unha canción. A nosa idea inicial para este ano era publicar tres sinxelos, empezar a conseguir os primeiros concertos e seguir facendo vídeos.
Aarón: De repente atopámonos cun disco completo. Ao principio faciamos cancións sobre a morriña, Galicia e a terra, sobre valorar o que temos aquí e non sempre o de fóra. Ás veces parece que o mellor está sempre noutro lugar. Hai unha canción que se chama 'Monterrasmo' que vai un pouco por aí: o Monterrasmo pode estar moi ben, pero aquí, máis preto, temos Santiago, A Coruña e moitos lugares que tamén son espectaculares.
Pouco a pouco empezamos a crear o mundo máxico de 'Lendaira' e decidimos facer un disco temático, que funcionase como un conto ou unha historia. Tivemos que construír todo ese universo desde o principio do ano e telo preparado con bastante antelación á data de saída. Por iso dicimos que foi algo imprevisto: non esperabamos ter o disco xa feito.
"TikTok e Instagram son a mellor maqueta que pode ter un grupo nesta década"
Hugo Sanjiao, membro de Son Galaico
'Lendaira' non é simplemente unha colección de cancións, senón que ten unha historia e un universo propio. Como se constrúe ese mundo?
Aarón: Non é tampouco unha recompilación de lendas galegas na que collemos unha historia e a contamos tal cal. Nós metémonos como protagonistas nese mundo. É como Narnia, basicamente: viaxamos a un lugar onde existen as lendas, ao mundo dos contos. Alí están Breogán, Miranda e outros personaxes. Nós formamos parte da historia e viaxamos con eles, ampliando esas lendas. Non nos limitamos a reproducir relatos, senón que creamos algo novo a partir deles.
Hugo: O que nos gusta é compoñer e crear. Estamos continuamente pensando como encaixar as letras, que personaxes teñen que aparecer e que debe pasar en cada canción.
Aarón: É un proceso no que imos enlazando as cousas. Non tiñamos todo pensado desde o primeiro momento ata o final. Ás veces tiñamos unha canción que falaba dunha cousa e decidíamos cambiar unha parte da letra para que encaixase mellor coa historia. Outras veces aparecía unha idea nova e diciamos: "Pois imos retomala". Así fomos construíndo o conto.
Tamén hai interludios nos que aparecen voces e personaxes que axudan a contar a historia. Ao principio pensabamos que podían resultar algo pesados, porque hai momentos nos que a xente ten que escoitar 40 segundos de Pepe, Lucas ou Carlos Blanco falando. Pero forman parte do relato e permiten que o disco funcione como un libro ou unha novela, non só como unha sucesión de temas independentes.
Cal foi a canción que máis vos impactou durante o proceso de creación do álbum?
Hugo: A primeira. Sempre lembramos o momento de chegar ao estudo coa nosa maqueta gravada de maneira acústica e escoitala despois nos altofalantes, xa producida. Foi a primeira canción que fixemos con Iago Pico e estivemos dous meses longos traballando nela. Escoitala por primeira vez cunha produción profesional foi moi emocionante. Pensamos: "Podemos facer algo realmente interesante".
Aarón: Cando soou Son Galaico nos altofalantes pasounos algo pola cabeza. Pensamos que aquilo era o que queriamos facer e que podía funcionar, independentemente das visitas ou dos números. Críamos que á xente que o escoitase lle ía gustar, porque a nós nos impactara. As seguintes cancións xa beberon dese traballo previo, desa exploración de Iago para atopar o son que mellor representase o proxecto.
Non é fácil conseguir que algo soe celta, que teña un punto de electrónica e que transmita enerxía sen parecer excesivamente procesado. Hai que atopar un equilibrio.
Hugo: De feito, a maior parte dos sons principais do disco son acústicos. A base está formada por violín, gaita, *uilleann pipe*, guitarra, mandolina, bouzouki, algún bodhrán e batería. Todo está gravado con instrumentos acústicos.
Aarón: Si que utilizamos ritmos electrónicos, pero non hai tanta electrónica como pode parecer. É máis ben unha base que axuda a darlle forza ás cancións. Ademais, queremos que os directos teñan moitos músicos sobre o escenario. Aínda que Son Galaico sexamos dous, gústanos elevar a proposta e levar a música ao directo con máis instrumentos, porque é aí onde se percibe toda a enerxía do folk.
No disco participan dous nomes moi recoñecidos da cultura galega: Carlos Blanco e David Perdomo. Como xurdiron estas colaboracións?
Hugo: No caso de Carlos, cando empezamos a pensar no videoclip necesitabamos un druída. Veume á cabeza directamente porque o coñezo desde hai moitos anos. Díxenlle se podía vir facernos un favor e interpretar ese personaxe. Aceptou sen ningún problema. Ao principio seguramente pensaba que eramos dous rapaces que ían facer un vídeo, pero cando chegou, preparamos todo e gravamos, gustoulle moito o traballo.
Despois comentámoslle que estabamos pensando no outro personaxe e preguntámoslle se coñecía a David Perdomo. Para nós Breogán tiña que ser un home alto, forte, un Hércules. E pensamos directamente en David.
Aarón: Tal cal. Falamos con Carlos para preguntarlle se cría que David podería querer participar e recomendounolo sen ningunha dúbida. Lembro que estabamos a piques de chamalo para explicarlle o proxecto cando nos dixo que estaba gravando, pero que xa lle contariamos máis adiante e que estaba dentro. Case nin tivemos que explicarlle nada.
Hugo: Foi cuestión dun minuto. Chamámolo, preguntámoslle se quería participar e aceptou. Despois da gravación tamén nos dixo que estaba alí para o que necesitásemos.
Aarón: David está moi comprometido co proxecto. É unha persoa moi querida e iso tamén se nota. Despois de publicar aquel videoclip, iamos pola Coruña e a xente parábanos para preguntarnos se eramos os dos vídeos de Perdomo. Xa non eramos só Son Galaico: tamén eramos os dos vídeos de David. É un tío moi querido e estamos moi agradecidos pola súa implicación.
"Pensamos que o de fóra é sempre o mellor, pero aquí temos lugares espectaculares como Santiago ou A Coruña"
Aarón Pérez, membro de Son Galaico
Que papel teñen exactamente Carlos Blanco e David Perdomo dentro dese universo de 'Lendaira'?
Hugo: Carlos interpreta o druída e David dá vida a Breogán. Son dous personaxes importantes dentro da historia que estamos construíndo.
Aarón: Queremos seguir contando con xente recoñecida de Galicia para os videoclips. Grazas a Perdomo estamos falando con máis persoas para ver se podemos incorporar novas colaboracións. A idea é que os vídeos tamén teñan ese compoñente narrativo e que os personaxes axuden a desenvolver o universo do disco.
Houbo algunha anécdota especial durante a rodaxe?
Aarón: Hai cousas que seguramente é mellor non contar (ri). Pero unha das partes máis curiosas foi cando lle dixemos que tiña que loitar contra unha serpe. A idea era que se enfrontase a ela, cunha escena bastante esaxerada, e ao final quedou no videoclip.
Hugo: Carlos e David tamén teñen unha capacidade enorme para improvisar. Nós levabamos un guión, pero dixémoslles que podían facer o que quixesen. Non iamos ser nós quen lles dixese como tiñan que actuar. Houbo momentos nos que tivemos que repetir tomas porque algún de nós estaba rindo fóra de plano e se escoitaba de fondo.
Aarón: Foi un día incrible. Gravamos practicamente todo nesa xornada, aínda que tivemos algunhas dificultades co tempo e coa calor. Había partes que non puidemos facer e tivemos que volver ao día seguinte pola mañá. Tamén había unha escena na que viaxabamos a Irlanda e aparecía un dragón. Non tiñamos recursos para facelo fisicamente, así que decidimos recorrer á animación. Un amigo meu da carreira, Fernando, encargouse de axudarnos con esa parte. Fixémolo con poucos medios, pero o resultado quedou moi ben.
Despois dun 2026 tan intenso, que lle pedides ao 2027?
Aarón: Este ano practicamente non actuamos. Decidimos non facelo porque queriamos centrarnos en gravar o disco. Non queriamos expoñer o proxecto antes de ter preparada a versión que realmente queriamos mostrar ao mundo. O concerto da Capitol será a presentación desa esencia de Son Galaico, a nosa versión 1.0, por dicilo así. Non queriamos sacar algo a medias nin unha versión de proba.
Para 2027 queremos tocar moitísimo e empezar a crear unha comunidade que non exista só nas redes sociais, senón tamén nos concertos. Queremos que haxa xente que veña vernos desde A Coruña, Santiago e outros lugares, e tamén queremos tocar fóra de Galicia. Estamos preparando esa xira e temos ganas de publicar novos sinxelos.
Hugo: O primeiro é sacar o disco e desfrutalo. Despois xa iremos vendo. Temos moitas ganas de tocar e de levar esta música a todos os sitios.
Aarón: Tamén queremos seguir creando, porque temos moitas ideas, pero agora toca centrarse en 'Lendaira' e no que vén por diante.
"Queremos que a xente descubra a música galega e celta e que no futuro poidamos ser referentes neste ámbito"
Hugo Sanjiao, membro de Son Galaico
Credes que a música galega necesitaba referentes novos, máis próximos en idade e en son ás xeracións que agora consumen música a través das redes?
Aarón: Un xornalista amigo noso, Carlos Crespo, díxonos hai pouco que estamos cubrindo un oco que non existía. Creo que hai algo de verdade niso.
Hugo: Temos a sorte de que agora mesmo a música galega e a música en galego están de moda. Cando eu era pequeno e tocaba a gaita, non vía este tipo de propostas en tantos sitios. A música tradicional estaba aí, pero parecía que tiña un espazo moi concreto. Agora vemos que a música en galego está presente no urbano, no pop e noutros estilos. Nós estamos intentando ocupar ese oco que queda entre esas propostas e a música celta. Gustaríanos que no futuro puidésemos ser referentes neste ámbito.
Aarón: Queremos mesturar tamén con artistas urbanos e facer colaboracións nas que poidamos introducir a música celta. Sabemos que á xente nova lle gusta este tipo de son, aínda que ás veces non sexa consciente. A música celta está en todas partes: nas series que ven, nos animes, nos videoxogos e nas películas. Hai moitísima música deste estilo no mundo audiovisual.
O noso obxectivo é conseguir popularizala de novo, como fixeron no seu momento grupos como Mägo de Oz, mesturándoa co metal, ou Celtas Cortos, achegándoa ao pop-rock. Tamén está o traballo de Carlos Núñez desde unha perspectiva máis tradicional. Nós queremos achegar a nosa visión e conseguir que os mozos non escoiten só música urbana, senón que tamén descubran estes sons.
Que vos está sorprendendo máis da resposta do público nos concertos?
Aarón: Que son cancións moi enerxéticas e que se poden bailar. Nos concertos vemos que a xente ten ganas de escoitar esta música. Ás veces estamos tocando coa gaita e vemos como o público se vai animando, comeza a bailar e non deixa de sorprendernos. É algo que non esperabamos cando empezamos, pero que nos dá moita forza para seguir.