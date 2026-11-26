Concierto de La M.O.D.A. en una edición anterior del FIV de Vilalba Cedida

El FIV de Vilalba (Lugo) ya tiene fechas para su XX edición y mañana pone a la venta los primeros abonos

El FIV de Vilalba comienza a calentar motores para una de las ediciones más especiales de su trayectoria. El festival celebrará los días 23 y 24 de abril de 2027 su vigésima edición, una cita con la que reivindicará su historia, su vínculo con la localidad lucense y la comunidad de seguidores que cada primavera regresa al municipio.

Tras reunir a más de 7.000 personas en su última edición, la organización prepara una campaña que recuperará imágenes, testimonios y protagonistas de los diferentes momentos de la historia del festival, prestando especial atención tanto a los artistas como al público.

Amaral, Iván Ferreiro, Lori Meyers, Los Planetas, Love of Lesbian, La Casa Azul, Sidonie, Sen Senra, Viva Suecia, Xoel López o Supersubmarina son algunos de los nombres que han pasado por sus escenarios a lo largo de su trayectoria.

El festival también ha servido de escaparate para el talento gallego y las propuestas emergentes, sin perder su vinculación con Vilalba a través de iniciativas como las actuaciones de la Banda de Música del municipio.

Con el paso de las ediciones, la cita musical ha trascendido el recinto de conciertos para extenderse por las calles, plazas, comercios y establecimientos hosteleros de la localidad, con actividades paralelas y programación diurna.

Venta de abonos

La primera oportunidad para hacerse con un abono para el FIV de Vilalba 2027 llegará este viernes, 27 de noviembre, con el regreso del Fiver Friday.

La organización pondrá a la venta un total de 1.000 abonos a un precio especial de 35 euros más gastos de gestión. La promoción estará disponible entre las 10:00 y las 22:00 horas o hasta agotar existencias.

A partir del sábado 28 de noviembre, el precio ascenderá a 42 euros más gastos de gestión.

Será en las próximas semanas cuando el festival comience a desvelar la imagen y el cartel de su XX edición, cuyos protagonistas todavía no se han dado a conocer.