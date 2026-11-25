Benjamin Clementine triunfa en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense en una imagen del 2016 Archivo

El compositor, pianista y poeta británico Benjamin Clementine, ganador del Premio Mercury, acaba de anunciar las fechas de su gira ibérica con 24 conciertos entre los que incluye una parada en Ferrol. Será el 30 de mayo del próximo año en el Teatro Jofre.

A lo largo de todo el mes, después de 13 actuaciones en Portugal, recorrerá 11 ciudades españolas con el tour Back to Basics que arrancará el 7 de mayo en Donostia y finalizará el último día del mes en la ciudad gallega, la única de la gira.

Las entradas saldrán próximamente a la venta y se podrán adquirir en la web del artista. En el caso del primer concierto anunciado en España, por ahora el único del que se pueden comprar ya las entradas, estas parten de un precio de 32 euros.

En Ferrol el británico actuará en el Teatro Jofre, desde donde realizará un repaso de los grandes momentos de su trayectoria con clásicos como Condolence, Cornerstone, Nemesis o London.

Su voz y su piano serán los protagonistas sobre el escenario, como ya lo fueron en el Tiny Desk que protagonizó hace una década, en uno de los momentos cumbre de su carrera.