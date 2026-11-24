Rulo y la Contrabanda vuelven a los escenarios con una sola parada en Galicia: el 30 de abril en A Coruña

Rulo y la Contrabanda actuarán en la sala Pelícano el próximo 30 de abril de 2027. Tras un periodo alejados de los focos y de los escenarios la agrupación musical regresa a la carretera con una gira que los llevará por diez ciudades españolas, entre ellas A Coruña, su única parada en Galicia.

'ZONA CERO TOUR', será la gira de presentación que acompañará al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, previsto para 2027. Este nuevo proyecto supondrá un punto de inflexión emocional y creativo para el artista cántabro.

La gira arrancará el próximo 10 de abril en Burgos y las entradas para estos primeros conciertos se podrán adquirir a partir de mañana, miércoles 25 de noviembre, a las 20:00 horas en la página web oficial.

Tras un parón sin conciertos y con su vocalista alejado de las redes sociales debido a un bloqueo compositivo, el punto de inflexión llegó con la canción Piel con piel, a raíz de la cual, según confiesa el propio Rulo, "salieron canciones a borbotones". De aquel proceso nacieron cerca de treinta composiciones de las que grabó diecinueve y seleccionó finalmente diez.

El músico define este repertorio como "uno de los más especiales" de su carrera. Un disco que, en sus propias palabras, "nace desde la máxima devastación, pero rezuma esperanza", compuesto por canciones de amor dedicadas tanto a quienes ya no están como a quienes siguen adelante "a pesar de las dificultades que lleva implícita la vida". Para dar forma a este trabajo, Rulo ha vuelto a arroparse de su círculo más cercano de músicos y amigos, un "calor humano" que considera indispensable para emprender este nuevo camino.