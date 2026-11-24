Nil Moliner dará su único concierto en Galicia en la Sala Pelícano de A Coruña en abril de 2027

Nil Moliner ha anunciado su primer world tour, que arrancará en febrero de 2027 recorriendo las principales capitales europeas como Ámsterdam, París, Londres o Dublín. Ya en primavera regresará a las salas más emblemáticas del panorama español y culminará su gira por Latinoamérica.

La Sala Pelícano será la primera parada de sus conciertos por España. Será el próximo 9 de abril de 2027. Además, la cita coruñesa es la única confirmada en toda Galicia en la gira de 2027 del cantante catalán.

Sus fans coruñeses podrán disfrutar de canciones como Libertad, Tu cuerpo en braille, o Soldadito de Hierro en directo. Para ello, podrán sacar sus entradas este mismo viernes 27 de noviembre a partir de las 12:00 en nilmoliner.com.

La empresa organizadora ha confirmado ya que el espectáculo de esta gira mundial combinará los grandes éxitos de su carrera con los himnos de su cuarto trabajo discográfico