Ede y Fillas de Cassandra pondrán el broche al 27 aniversario de Mardi Gras en el Teatro Colón de A Coruña

La cantante madrileña Ede será la encargada de poner el broche al 27 aniversario de la Sala Mardi Gras este domingo 29 de noviembre en el Teatro Colón de A Coruña. Lo hará acompañada por Fillas de Cassandra, con quienes ya ha colaborado en una canción, en un concierto que comenzará a las 20:00 horas y que se celebra en colaboración con el ciclo Elas Son Artistas.

Ede llegará a A Coruña con una trayectoria que comenzó a despuntar mientras formaba parte de la banda de Xoel López, junto a Alice Wonder. Desde entonces ha desarrollado su carrera en solitario y se ha consolidado como una de las voces jóvenes de la escena musical nacional.

Para esta cita contará con la participación de Fillas de Cassandra, el dúo gallego formado por Sara Faro y María de Fátima. Su presencia será uno de los atractivos de una clausura que unirá a dos propuestas de la escena musical gallega y estatal.

El concierto pondrá el punto final a una última semana de aniversario cargada de propuestas. El miércoles 25, el humor será protagonista con Demogracia, un espectáculo de improvisación con Víctor Grande y Oswaldo Digón. El jueves llegará la última Rock On Jam!!! de 2026, con más de 30 músicos sobre el escenario.

El viernes y el sábado será el turno de Merino, que ha agotado las entradas para sus dos conciertos en la Mardi Gras. La banda madrileña actuará ambas noches a partir de las 23:00 horas.

La celebración de los 27 años de la sala llega además después de un mes de noviembre especialmente activo para la Mardi Gras, que acaba de ser nominada a Mejor Espacio Musical Galego en los Premios de la Música en la Sala Capitol de Santiago.