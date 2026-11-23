Vetusta Morla encabezará la quinta edición del Recorda Fest, que volverá a A Coruña el 3 y 4 de septiembre

Vetusta Morla será uno de los grandes reclamos de la quinta edición del Recorda Fest. La banda madrileña encabezará el cartel del festival, que regresará al Muelle de Batería de A Coruña los próximos 3 y 4 de septiembre de 2027, según ha anunciado la organización a través de sus redes sociales.

La confirmación supone uno de los primeros grandes nombres de una nueva edición de una cita musical que volverá a reunir en la ciudad a artistas y público durante dos jornadas de conciertos.

El Recorda Fest celebrará así su quinta edición en A Coruña, donde buscará repetir la acogida de sus anteriores convocatorias. La organización irá desvelando previsiblemente nuevos nombres que completarán el cartel de un festival que ya tiene marcadas en el calendario las fechas del 3 y 4 de septiembre.

El anuncio de la visita de Vetusta Morla tiene lugar apenas unas semanas después de su visita a la ciudad coruñesa, con dos conciertos en el Coliseum el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre. El grupo volvió así a encontrarse con el público coruñés dos años después de su multitudinaria actuación en el Festival Noroeste, celebrado en Riazor ante más de 50.000 personas.

El año que viene regresarán a A Coruña de mano de un festival que este 2026 reunió en el Muelle de Batería destacados nombres del panorama musical nacional. El cartel estuvo encabezado por artistas como Hombres G, La MODA, Sidecars, Taburete, Cali y el Dandee y Juan Magán, junto a otras propuestas como Álvaro de Luna, Marlon, Inazio, Mafalda Cardenal y Hey Kid.