Raphael ha recibido este domingo el alta médica después de pasar la noche en observación en el hospital Quirón de A Coruña. El cantante, de 83 años, tuvo que cancelar a última hora el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado en el Coliseum después de sufrir una indisposición cuando apenas faltaba media hora para el inicio del espectáculo.

El propio artista ha confirmado que se encuentra mejor a través de un comunicado dirigido a sus seguidores. "Esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto", ha explicado.

Raphael ha añadido que, tras someterse a las correspondientes revisiones médicas, todo está bien y ya se encuentra mucho mejor. "Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", ha trasladado, agradeciendo también las numerosas muestras de cariño y preocupación recibidas durante las últimas horas.

Una cancelación de última hora

El problema de salud se produjo este sábado, 21 de noviembre, cuando Raphael se encontraba en el Coliseum de A Coruña para ofrecer una nueva actuación de su gira 'Raphaelísimo'. Según fuentes municipales, el cantante comenzó a encontrarse mal alrededor de las 20:00 horas, unos 30 minutos antes de la hora prevista para el concierto, después de sufrir una subida de tensión y taquicardias.

Los servicios sanitarios que se encontraban en el recinto lo atendieron inicialmente y, tras valorar la situación junto a su médico personal, se decidió su traslado en ambulancia al hospital Quirón de A Coruña. El artista abandonó el camerino por su propio pie antes de ser evacuado al centro sanitario, donde quedó ingresado en observación para someterse a las correspondientes revisiones.

Mientras tanto, en el Coliseum, el público esperaba el comienzo de un espectáculo que finalmente no pudo celebrarse. Las puertas del recinto ya estaban abiertas y parte de los asistentes se encontraba en sus localidades cuando, a través de la megafonía, se comunicó la suspensión de la actuación. La noticia llegó prácticamente a la hora prevista para el inicio del recital y sorprendió a los seguidores que habían acudido a disfrutar de la actuación.

La promotora Cavea Producciones explicó que la cancelación respondía a una "indisposición de salud" que impedía al artista actuar en las condiciones adecuadas. También lamentó las molestias ocasionadas y confirmó que el importe de las entradas será devuelto automáticamente a través de la plataforma de venta en los próximos días, sin que los compradores tengan que realizar ninguna gestión.

Su anterior problema de salud

El episodio ha vuelto a poner el foco sobre la salud del cantante, que en diciembre de 2024 sufrió un accidente cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un especial navideño del programa de televisión 'La Revuelta'. Tras ser trasladado al hospital, las pruebas médicas permitieron diagnosticarle un linfoma cerebral primario, por el que tuvo que interrumpir temporalmente su actividad profesional.

Raphael retomó los escenarios en junio de 2025 y desde entonces ha mantenido una intensa agenda de actuaciones dentro de su gira 'Raphaelísimo', con más de medio centenar de fechas en España y otros países. El concierto de A Coruña era una de las citas de este recorrido, que todavía tiene previstas actuaciones en Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Madrid.

El artista ha querido cerrar su mensaje con un agradecimiento a quienes se han preocupado por su estado durante estas horas. "Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis", ha escrito.