Galicia disfruta de una nueva edición de Acustiquísimos con cuatro conciertos y gastronomía de autor

A Coruña se prepara para recibir este viernes 20 de noviembre a La Bien Querida, una de las protagonistas de la novena edición de Acustiquísimos. El ciclo musical, que recorre cuatro ciudades gallegas durante este mes, propone conciertos en formato acústico y en espacios singulares, acompañados de propuestas gastronómicas elaboradas especialmente para cada actuación.

La cita coruñesa tendrá lugar en el Salón Brigantia del Hotel Meliá María Pita, donde Ana Fernández-Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, presentará su último trabajo discográfico, LBQ, en formato dúo.

La artista regresará así a Acustiquísimos con un repertorio que refleja su trayectoria dentro de la música independiente española. Desde la publicación de Romancero, en 2009, ha desarrollado una carrera marcada por una forma muy personal de abordar el amor, las relaciones y las emociones a través de sus canciones.

Su nuevo álbum, LBQ, supone una nueva etapa en esa trayectoria, con composiciones que mantienen su identidad musical y recuperan una sonoridad más cercana al pop independiente.

El concierto de A Coruña ha despertado el interés del público y las entradas ya se encuentran agotadas, según ha informado la organización.

Música y gastronomía

Acustiquísimos volverá a combinar este año las actuaciones musicales con la cocina de autor. Por cuarto año consecutivo, cada concierto contará con una tapa creada por profesionales de la gastronomía gallega.

En A Coruña, el encargado de elaborar esta propuesta será Nacho Moreira, responsable de La Esquina de Valentina y Concha, que preparará un aperitivo especial para acompañar la actuación de La Bien Querida.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del concierto, uniendo la música en directo con la gastronomía en espacios que habitualmente no acogen este tipo de actuaciones.

Cuatro conciertos en Galicia

La novena edición de Acustiquísimos se celebra entre el 14 y el 28 de noviembre, con actuaciones en Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo.

El ciclo comenzó el pasado sábado 14 de noviembre en Vigo, con Quique González y Toni Brunet en el Hall del Teatro Afundación.

Tras la actuación de La Bien Querida en A Coruña, la programación continuará el sábado 21 de noviembre en Santiago de Compostela, donde Ángeles Toledano ofrecerá un concierto en el Patio de Cristal del San Francisco Hotel Monumento. La artista, una de las representantes de la nueva generación del flamenco, interpretará las canciones de su disco Sangre Sucia acompañada por el guitarrista Benito Bernal.

El último concierto tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en el Círculo de las Artes de Lugo, con Luis Fercán, que presentará en solitario su trabajo Cerezos en flor, publicado en febrero de este año.

Las entradas para las actuaciones de Santiago y Lugo continúan disponibles a través de Ataquilla, mientras que los conciertos de Vigo y A Coruña han agotado sus localidades.