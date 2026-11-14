Melendi, durante su concierto de este viernes en el Coliseum de A Coruña Quincemil

Melendi agradece el cariño de A Coruña en el Coliseum: "En esta ciudad que tanto quiero, gracias de verdad"

El fuego iluminó el escenario del Coliseum de A Coruña y las primeras canciones bastaron para dejar claro que la noche del viernes iba a ser mucho más que un repaso por los grandes éxitos de Melendi. El cantante asturiano regresó a la ciudad con su Pop Rock Tour y convirtió su segunda actuación consecutiva en una noche de música, recuerdos y confesiones, con un público que no dejó de acompañarlo a pleno pulmón.

Los cañones de fuego marcaron el arranque del espectáculo, acompañando los primeros compases de No me des la tabarra y Tú de Elvis yo de Marilyn. Una puesta en escena enérgica que dio paso a un repertorio en el que convivieron canciones de distintas etapas de su carrera y que permitió comprobar la conexión que mantiene con sus seguidores después de tantos años sobre los escenarios.

Entre los asistentes se mezclaban quienes llevan escuchando al asturiano desde sus primeros discos y quienes han descubierto su música más recientemente. Todos encontraron su momento en un concierto en el que las letras de Melendi volvieron a convertirse en una banda sonora compartida.

Una noche de grandes éxitos

Tras las primeras canciones, el artista continuó con La única puerta abierta, El peor de tus exnovios, Cheque al portamor y Tocado y hundido, antes de dar paso a temas como Flores de agua y plomo, Llueve y Con solo una sonrisa.

Tampoco faltaron Barbie de extrarradio, Cenizas en la eternidad, Fecha de caducidad o Un violinista en tu tejado, canciones que permitieron recorrer diferentes momentos de la trayectoria del asturiano.

La noche también dejó espacio para Piratas del bar Caribe, Se fue con el guitarrista, Veneno y arena y Loco, además de una combinación de temas que incluyó Con la luna llena, Sé lo que hicisteis el último verano y Hablando en plata.

Melendi apostó así por un espectáculo en el que la nostalgia tuvo un papel importante, pero sin renunciar a la energía del pop rock que da nombre a su gira.

Confesiones y agradecimientos

Más allá de la música, uno de los aspectos que marcó la actuación fue la cercanía del cantante con sus seguidores. Melendi interactuó constantemente con el público y aprovechó algunos momentos del concierto para hablar de sus experiencias personales, entre ellas el desamor, un sentimiento que atraviesa buena parte de sus composiciones.

Entre canción y canción, el artista también quiso detenerse para agradecer el cariño que sigue recibiendo después de tantos años de carrera.

"Es de bien nacido ser agradecido, y yo agradezco cada día que me levanto. Agradezco que después de tantos años os tenga ahí conmigo. Para mí es súper especial que sigáis viniendo a verme, en esta ciudad que tanto quiero. Gracias, de verdad", expresó ante sus seguidores.

Sus palabras reflejaron la relación que mantiene con A Coruña, una ciudad en la que ha conseguido programar tres conciertos consecutivos dentro de su actual gira.

El agradecimiento llegó en una noche en la que el público respondió con una participación constante, cantando las letras de principio a fin y acompañando al artista en sus intervenciones.

El Coliseum canta con Melendi

La recta final del concierto reservó algunos de los temas más reconocibles de su discografía. Yo nunca te dejaré solo, Tu jardín con enanitos, Mentiras arriesgadas, La promesa, Como una vela y Canción de amor caducada formaron parte de un tramo especialmente marcado por las historias de amor y desamor.

El espectáculo todavía guardaba dos canciones para su desenlace. Tras Salir, beber, el rollo de siempre, el asturiano cerró el repertorio con Lágrimas desordenadas, uno de los temas más conocidos de su carrera.

Fue el broche a una noche en la que Melendi volvió a demostrar que sus canciones siguen encontrando respuesta entre públicos de diferentes edades.

El asturiano afronta este sábado su tercera actuación consecutiva en el Coliseum, después de una noche de viernes en la que el público volvió a dejar claro que todavía tiene muchas canciones de Melendi por cantar.