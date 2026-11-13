Banda Municipal de Música de A Coruña Concello de A Coruña

A Coruña homenajeará a Manuel de Falla con un concierto gratuito de casi 100 artistas

El flamenco, la música y la danza se darán cita este domingo, 15 de noviembre, en el Palacio de la Ópera de A Coruña. La Banda Municipal de Música rendirá homenaje al compositor Manuel de Falla con un espectáculo que reunirá a cerca de un centenar de artistas sobre el escenario para celebrar el 150 aniversario de su nacimiento.

La cita contará con dos protagonistas coruñesas: la cantaora flamenca Sandra Calderón, que asumirá el papel solista en El amor brujo, y la bailarina y coreógrafa Tania Suárez, que participará junto al grupo de danza L'Atelier. Todo ello bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis, al frente de la Banda Municipal.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, como es habitual en los conciertos de la agrupación.

Música, flamenco y danza

Sobre el escenario se combinarán música en directo, cante flamenco, danza y elementos líricos para recuperar el universo creativo de uno de los compositores españoles más influyentes del siglo XX.

"Lleva el nombre de gala porque es algo más: hasta 90 personas en escena. Es música, cante, danza, flamenco, esencia, lírica…", explica el director de la Banda Municipal, Juan Miguel Romero Llopis.

Uno de los momentos destacados será la interpretación de El amor brujo, una de las composiciones más conocidas de Falla, en la que la música y el flamenco se entrelazan.

Romero destaca la singularidad de esta obra, en la que el compositor "va a la esencia, transformando la orquesta en una guitarra, junto al cante, la danza y la voz de Sandra Calderón".

El legado de Manuel de Falla

Nacido en Cádiz en 1876, Manuel de Falla fue una figura fundamental de la música española del siglo XX. Su obra estuvo marcada por la influencia del flamenco y por su relación con algunas de las grandes figuras culturales de su época.

Entre ellas destacan compositores como Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinski, Pau Casals e Isaac Albéniz, además de artistas como Pablo Picasso y Federico García Lorca, con quien mantuvo una estrecha amistad.

Su capacidad para combinar la tradición popular con las nuevas corrientes musicales es precisamente uno de los aspectos que la Banda Municipal quiere recuperar en este homenaje.

La agrupación coruñesa mantiene una programación que combina el repertorio clásico de banda con propuestas contemporáneas, música tradicional gallega y colaboraciones con artistas de diferentes estilos.