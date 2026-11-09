Dani Martín regresa a Galicia con una nueva fecha en el cierre de su última gira

La gira 25 p*tos años de Dani Martín recalará una vez más en Galicia. El cantante acaba de anunciar las últimas 14 noches del tour con una parada en A Coruña. Será el 26 de junio a las 22:00 horas en el Coliseum.

"Quería daros las gracias por vuestro cariño y por vuestro respeto y por haberme arropado tanto como lo habéis hecho. Antes de que sucediera todo esto teníamos pensado terminar la gira como creemos que merece, que es saliendo por la puerta grande y dándole el lugar que esta gira nos ha hecho sentir y que vosotros la habéis llevado a un lugar que jamás habríamos pensado", ha afirmado el cantante en un vídeo difundido en sus redes sociales, en referencia al reciente fallecimiento de su padre, lo que le obligó a cancelar dos conciertos en Barcelona.

Para Martín esta "ha sido la gira de mi vida".

El cantante agradeció el apoyo de sus fans y el haber logrado récords de asistencia en sus conciertos, lugares en los que "más ilusión se ha generado entre todo el staff".

Para poner un broche final a su gira conmemorativa de sus 25 años de carrera, en la que incluye temas propios pero también aquellos que cantaba con El Canto del Loco, Dani Martín explica que "nos apetecía salir por la puerta grande y terminar como se merecía".

Por eso, el artista ofrecerá "14 noches más. Catorce únicas noches donde volvamos a sentir esa magia que hemos sentido en esos conciertos, que ha sido única, y encontrarnos con esas canciones que nos han acompañado a estas generaciones, que forman parte de nuestras vidas. Tocarlas por última vez".

Las entradas saldrán a la venta este martes, 10 de noviembre, a las 12:00 horas en la web del artista.

Con un precio desde 50 euros, habrá distintos paquetes para disfrutar del concierto. Con el Hot Ticket se incluye un regalo exclusivo, una acreditación conmemorativa y un acceso también exclusivo con atención del staff. Otra opción es el Express Package, que incluye a mayores la entrada en pista general y el acceso por un carril express hasta el inicio del concierto para evitar colas.

La anterior cita de Dani Martín en la ciudad fue en esta misma gira, el pasado mes de mayo, cuando ofreció dos conciertos en el Coliseum.

Aquí sonaron temas que son ya himnos como Zapatillas, Volverá, Besos o Cero, todas ellas canciones que se volverán a escuchar en el recinto coruñés en junio del 2027.