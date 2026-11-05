Resurrection Fest 2027 estará encabezado por Mötley Crüe, Parkway Drive, Evanescence y Lorna Shore

Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 anuncia las primeras 72 bandas que formarán parte de su próxima edición. Grandes leyendas del rock, referentes internacionales del metal, actuaciones exclusivas, conciertos especiales y algunas de las propuestas más interesantes de la música alternativa actual se darán cita en Viveiro los próximos 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2027.

Bajo el lema 'BUILT TO LAST', el festival afronta su XXII edición reivindicando más de dos décadas de historia, pasión y compromiso con la música. Una trayectoria que ha convertido a Resurrection Fest Estrella Galicia en el festival de rock más grande de España y en uno de los grandes referentes del circuito europeo, reuniendo a cientos de miles de amantes de la música a lo largo de su historia y transformando cada verano Viveiro en uno de los grandes epicentros internacionales del rock y el metal.

En total, serán cuatro jornadas en las que el recinto volverá a vibrar con algunos de los espectáculos más impresionantes del panorama musical internacional, con un Main Stage preparado para acoger a auténticos iconos de la música mundial.

Y este es solo el comienzo: todavía quedan muchísimas bandas por anunciar, como sucede cada año, además de nuevas sorpresas que seguirán completando una edición que promete ser inolvidable.

Adelanto del cartel del Resurrection Fest 2026 Cedida

Cuatro gigantes

Mötley Crüe serán uno de los grandes cabezas de cartel de Resurrection Fest Estrella Galicia 2027. Auténticas leyendas del rock and roll y uno de los mayores iconos de la cultura musical mundial, los estadounidenses han escrito algunas de las páginas más importantes de la historia del hard rock, marcando a generaciones enteras con su actitud irreverente, su espectacular puesta en escena y clásicos universales como Kickstart My Heart, Girls, Girls, Girls o Dr. Feelgood.

Su llegada a Viveiro representa mucho más que un concierto: es una nueva demostración de que Resurrection Fest Estrella Galicia sigue siendo capaz de traer a Galicia a algunas de las figuras más grandes e influyentes de la cultura popular internacional, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de auténticas leyendas vivas de la música sobre el Main Stage del festival.

Parkway Drive regresarán a Viveiro para protagonizar uno de los reencuentros más esperados de la historia de Resurrection Fest Estrella Galicia, con el que será su único concierto en España y Portugal durante 2027. La banda australiana, convertida en la mayor referencia mundial del metal moderno, ha crecido de la mano del festival, protagonizando algunas de las actuaciones más memorables que se recuerdan en sus escenarios y construyendo una relación muy especial con su público. Desde sus primeras visitas hasta convertirse en una auténtica potencia internacional, Parkway Drive han hecho historia junto a Resurrection Fest Estrella Galicia y su regreso promete una celebración espectacular, con una producción de primer nivel, un directo absolutamente demoledor y algunos de los himnos más grandes del metal contemporáneo.

Evanescence actuarán por primera vez en Viveiro, protagonizando uno de los estrenos más esperados de la historia del festival. La icónica banda estadounidense, liderada por la extraordinaria voz de Amy Lee, es una de las formaciones más importantes del rock alternativo de las últimas décadas, con millones de seguidores en todo el mundo y canciones que han marcado a varias generaciones. Su inconfundible combinación de guitarras poderosas, atmósferas oscuras y melodías inolvidables, junto a himnos como Bring Me To Life, My Immortal o Going Under, promete convertir su debut en Resurrection Fest Estrella Galicia en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2027 y en una de las actuaciones más emocionantes que se hayan vivido en el Main Stage de Viveiro.

Lorna Shore completan este espectacular grupo de grandes cabezas de cartel con su único concierto en España y Portugal durante 2027. La formación estadounidense liderada por Will Ramos se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes del metal extremo contemporáneo, protagonizando un ascenso meteórico y llevando el deathcore a una nueva dimensión gracias a su combinación de brutalidad, virtuosismo técnico, arreglos sinfónicos y una intensidad absolutamente sobrecogedora. Su presencia en Viveiro confirma, una vez más, la apuesta de Resurrection Fest Estrella Galicia por las bandas que están definiendo el presente y el futuro del metal mundial, con una actuación exclusiva que promete desatar uno de los mayores terremotos sonoros de esta edición.

Referentes internacionales

El festival continuará desplegando un cartel de auténtico lujo con algunas de las bandas más reconocidas e influyentes de distintas generaciones del rock y el metal.

Helloween llegarán a Resurrection Fest Estrella Galicia con un espectáculo muy especial para celebrar su 40.º aniversario, una cita imprescindible para los amantes del heavy metal clásico. Los alemanes, auténticos padres del power metal europeo, recorrerán una trayectoria legendaria repleta de himnos, guitarras vertiginosas y melodías épicas que han marcado la historia del género. Una oportunidad extraordinaria para disfrutar en Viveiro de una de las instituciones más importantes del metal internacional.

Dropkick Murphys volverán a demostrar por qué son una de las bandas más queridas del punk rock mundial. Los estadounidenses, famosos por su explosiva combinación de punk, folk celta y grandes himnos colectivos, convertirán el recinto en una auténtica fiesta con toda la energía y el espíritu combativo que caracteriza sus conciertos. Canciones como I'm Shipping Up to Boston prometen hacer cantar y saltar a miles de personas en uno de los directos más festivos de la edición.

Motionless In White traerán a Viveiro su espectacular universo de metalcore, metal industrial y estética oscura. Liderada por Chris Motionless, la formación estadounidense se ha consolidado como una de las referencias del metal alternativo actual, gracias a sus potentes producciones, su personalidad visual y sus grandes estribillos. Su actuación será una de las grandes citas para los seguidores de los sonidos más modernos y de las propuestas escénicas más impactantes.

Metal internacional

La programación de Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 contará también con una importante selección de conciertos exclusivos en España y espectáculos especiales que convertirán Viveiro en un destino imprescindible para los amantes de la música en directo.

Kreator, una de las instituciones más importantes del thrash metal europeo, desatarán toda la velocidad y agresividad que han convertido a los alemanes en auténticas leyendas del metal extremo.

Enter Shikari ofrecerán una actuación muy especial anunciada como Final Show, que será además su único concierto en España durante 2027, una oportunidad exclusiva para disfrutar de su innovadora combinación de post-hardcore, electrónica y rock alternativo.

Cradle Of Filth celebrarán el 30.º aniversario de su emblemático álbum Dusk and Her Embrace con un espectáculo especial que será su única actuación en España en 2027, una cita imprescindible para los seguidores del metal extremo, gótico y sinfónico.

Fever 333, una de las formaciones más explosivas de la música alternativa internacional, llegarán con su único concierto en España en 2027 para desplegar toda la intensidad de su mezcla de hardcore, punk, hip hop y rock de carácter combativo.

Leprous ofrecerán su única actuación en España durante 2027, llevando al festival su extraordinaria combinación de metal progresivo, experimentación, virtuosismo y una sensibilidad musical que los ha convertido en una de las bandas más respetadas de su género.

Crisix, uno de los mayores exponentes del thrash metal nacional, descargarán toda su energía y velocidad sobre los escenarios del festival, demostrando por qué son una de las bandas más potentes de la escena española.

Beartooth, liderados por Caleb Shomo, traerán su explosiva combinación de metalcore, hardcore y grandes melodías, con un directo que se ha convertido en garantía de intensidad y conexión con el público.

Blood For Blood, leyendas del hardcore de Boston, ofrecerán su único concierto en España en 2027, una oportunidad excepcional para disfrutar de una de las formaciones más representativas del hardcore callejero y combativo.

Fit for a King serán otra de las grandes apuestas del metalcore estadounidense, con sus contundentes breakdowns, voces poderosas y una energía demoledora que promete hacer temblar Viveiro.

Seven Harris British Lion, el proyecto liderado por el legendario bajista y fundador de Iron Maiden, llevará a Resurrection Fest Estrella Galicia toda la fuerza del hard rock británico de la mano de una de las figuras más importantes de la historia del heavy metal.

Danko Jones aportarán una dosis de rock and roll puro, con guitarras contundentes, grandes estribillos y toda la actitud que ha convertido a los canadienses en una de las apuestas más seguras del rock en directo.

Speed, una de las grandes sensaciones del hardcore australiano, ofrecerán su único concierto en España en 2027, con un directo explosivo que promete desatar algunos de los pogos más intensos de todo el festival.

Wage War representarán el sonido más contundente del metalcore contemporáneo, combinando riffs demoledores, melodías pegadizas y una producción de enorme potencia.

Gwar, una de las bandas más extravagantes y espectaculares del metal internacional, llegarán con su inconfundible combinación de música extrema, humor irreverente y una puesta en escena tan monstruosa como desmesurada.

Maruja, una de las propuestas británicas más innovadoras del momento, sorprenderán con su particular mezcla de post-punk, jazz experimental y rock de enorme intensidad emocional.

Twin Temple llevarán a Viveiro su singular universo de satanic doo-wop, una combinación de rock and roll clásico, estética ocultista y melodías inspiradas en la música de los años cincuenta y sesenta.

Blue Medusa, el proyecto encabezado por Alissa White-Gluz, reconocida internacionalmente por su trayectoria en Arch Enemy, será una de las grandes novedades del cartel para los seguidores del metal extremo.

King Buffalo ofrecerán su único concierto en España durante 2027, con una hipnótica propuesta de rock psicodélico, stoner y sonidos progresivos que los ha convertido en una de las bandas más respetadas del género.

Daughtry, liderados por el reconocido vocalista Chris Daughtry, llegarán a Viveiro con su única actuación en España en 2027, presentando un espectáculo de rock alternativo, grandes melodías y canciones que han conquistado a millones de seguidores.

Coldrain, una de las bandas japonesas más importantes del rock alternativo y el post-hardcore, ofrecerán su único concierto en España durante 2027, con un directo potente y cargado de energía.

Kylesa, formación de culto del sludge metal estadounidense, protagonizarán su única actuación en España en 2027, una cita muy especial para disfrutar de sus densas atmósferas, guitarras pesadas y experimentación sonora.

Nuevas generaciones

Como es habitual, Resurrection Fest Estrella Galicia volverá a apostar por la diversidad y por las bandas que están protagonizando la evolución de la música alternativa internacional, combinando grupos consolidados con nuevas propuestas de enorme proyección.

Currents traerán su poderosa combinación de metalcore progresivo, guitarras técnicas y atmósferas oscuras, una propuesta de gran intensidad que los ha situado entre los referentes actuales del género.

Calva Louise ofrecerán su particular mezcla de metal alternativo, electrónica y rock experimental, con una identidad sonora y visual que los convierte en una de las propuestas más originales del cartel.

Pain Of Truth representarán el hardcore neoyorquino más crudo y directo, con una energía arrolladora y canciones diseñadas para convertir el recinto en un auténtico mosh pit.

Richie Kotzen, virtuoso guitarrista y vocalista estadounidense conocido por su trayectoria en bandas como Poison, Mr. Big y The Winery Dogs, aportará toda su calidad musical y su personal combinación de hard rock, blues y soul.

Paledusk llegarán desde Japón con una de las propuestas más innovadoras del metalcore contemporáneo, fusionando ritmos electrónicos, riffs pesados y cambios de estilo imposibles.

The Barbarians Of California descargarán toda la intensidad de su hardcore punk estadounidense, con una propuesta directa, contundente y llena de actitud.

Aesthetic Perfection aportarán el sonido más electrónico e industrial del cartel, con una particular combinación de dark electro, synthpop y ritmos contundentes.

Cenobia se incorporarán a esta nueva edición ampliando la representación de las propuestas alternativas y emergentes que forman parte de la identidad musical de Resurrection Fest Estrella Galicia.

Static Dress demostrarán por qué son una de las bandas más interesantes del nuevo post-hardcore británico, recuperando la intensidad y la estética del sonido alternativo de los años 2000.

Novelists llevarán a Viveiro su elegante mezcla de metalcore progresivo, guitarras técnicas y melodías atmosféricas, una de las propuestas más personales del metal moderno europeo.

Gideon descargarán toda la potencia del metalcore y el hardcore estadounidense, con riffs aplastantes, breakdowns brutales y una actitud que promete hacer saltar al público de principio a fin.

Samurai Pizza Cats aportarán una de las propuestas más divertidas y explosivas del metalcore europeo, combinando contundencia, electrónica y una personalidad absolutamente desenfadada.

Locked Shut representarán el hardcore más contundente y directo, con una actuación que promete convertir el escenario en uno de los puntos más intensos del festival.

Persefone, referentes internacionales del metal progresivo de Andorra, traerán su espectacular combinación de virtuosismo instrumental, composiciones complejas y metal extremo.

Hokka se sumarán al cartel como otra de las propuestas internacionales de esta edición, ampliando la variedad de sonidos y experiencias musicales que podrán descubrir los asistentes.

Master Boot Record ofrecerán una de las actuaciones más singulares del festival, fusionando metal, electrónica y sonidos inspirados en la informática y los videojuegos clásicos.

EMNW formarán parte de esta primera tanda de confirmaciones, reforzando la presencia de nuevas propuestas dentro de una programación que seguirá apostando por la diversidad musical.

Punk Rave - STVW aportará una dimensión electrónica y festiva al cartel, fusionando la energía del punk y el rock con sonidos propios de la música electrónica contemporánea.

Conjurer, una de las bandas más destacadas del metal pesado británico, descargarán su intensa mezcla de sludge, doom y post-metal con una contundencia absolutamente sobrecogedora.

Any Given Day llegarán desde Alemania con su potente combinación de metalcore melódico, riffs pesados y grandes estribillos, una fórmula que los ha consolidado en la escena europea.

Unpeople, una de las nuevas sensaciones del rock alternativo británico, ofrecerán su particular combinación de guitarras contundentes, grandes melodías y una actitud fresca y desenfadada.

The Dark.FM aportarán una nueva dimensión sonora a la programación de Resurrection Fest Estrella Galicia, ampliando la presencia de propuestas alternativas y contemporáneas.

Dead Meadow, auténticos referentes del rock psicodélico estadounidense, desplegarán sus atmósferas hipnóticas, guitarras envolventes y sonidos de inspiración setentera.

Sonidos más extremos

La apuesta por los sonidos más underground, las nuevas generaciones y las escenas internacionales más diversas volverá a ser una de las señas de identidad de Resurrection Fest Estrella Galicia 2027.

Escuela Grind protagonizarán una de las actuaciones más brutales de la edición, con su explosiva combinación de grindcore, hardcore y metal extremo.

Wyatt E. llevarán a Viveiro su particular universo de doom metal instrumental, marcado por atmósferas densas, sonidos orientales y una propuesta musical hipnótica.

Nocturnal Bloodlust, una de las formaciones más impactantes de la escena japonesa, ofrecerán su intensa combinación de metal extremo, técnica y una estética visual inconfundible.

Damned aportarán la energía de la escena japonesa más oscura y extrema, con una propuesta que combina sonidos pesados y una marcada identidad visual.

Celestial Sanctuary serán una de las grandes apuestas para los amantes del death metal de vieja escuela, con riffs aplastantes, una atmósfera oscura y una intensidad brutal.

Windwaker, desde Australia, demostrarán el excelente momento del metalcore contemporáneo gracias a su atrevida combinación de guitarras pesadas, electrónica y grandes melodías.

Empty Shell Casing reforzarán la presencia de los sonidos más contundentes y underground del cartel, con una propuesta orientada a los seguidores de la música extrema.

Big Ass Truck IE traerán toda la fuerza del hardcore y el beatdown estadounidense, con breakdowns demoledores y una energía que promete desatar el caos frente al escenario.

Ashes Of Billy, joven formación danesa, representará el relevo generacional del rock con su combinación de grunge, punk y sonidos alternativos.

Seven Blood se incorporarán a la programación aportando nuevas sonoridades del rock y el metal alternativo contemporáneo, dentro de la apuesta del festival por los artistas emergentes.

Crowquill formarán parte de esta primera selección de bandas, ampliando la presencia de propuestas underground y nuevos sonidos dentro del festival.

No Quiero se sumarán a la representación de bandas de la escena alternativa, reforzando el compromiso de Resurrection Fest Estrella Galicia con la diversidad de estilos y artistas.

Plebeians Grandstand, una de las propuestas más extremas y experimentales del metal francés, ofrecerán su desgarradora combinación de black metal, hardcore y sonidos disonantes.

Split Dogs aportarán una descarga de punk rock y rock and roll británico, con una propuesta cruda, directa y cargada de energía.

Sunborn se incorporarán al cartel como otra de las nuevas propuestas que los asistentes podrán descubrir durante las cuatro jornadas de música en Viveiro.

The Photonics formarán parte de esta edición reforzando la apuesta por nuevos sonidos y artistas dentro de una programación abierta a diferentes generaciones musicales.

Prom Kinks llevarán su propuesta a los escenarios de Resurrection Fest Estrella Galicia, sumándose a una selección de artistas que refleja la amplitud musical del evento.

After Salem se unirán a las confirmaciones de esta nueva edición, formando parte de la apuesta del festival por dar visibilidad a nuevas bandas y propuestas alternativas.

Keepers aportarán una nueva dosis de energía a la programación, completando la presencia de formaciones emergentes en los diferentes escenarios.

Lust también estarán presentes en Resurrection Fest Estrella Galicia 2027, dentro de una programación que continuará explorando diferentes vertientes del rock y la música alternativa.

Demenzia Sozial completarán este primer anuncio aportando el espíritu más underground y combativo de la escena alternativa.

Más sorpresas por anunciar

Con este primer avance de 72 bandas, Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 comienza a dar forma a una edición que volverá a reunir a grandes leyendas y algunas de las propuestas más destacadas del panorama musical internacional.

La presencia de 12 bandas que ofrecerán sus únicos conciertos en España durante 2027, entre ellas Parkway Drive y Lorna Shore, cuyas actuaciones también serán exclusivas en Portugal, convierte al festival en una cita especialmente atractiva para los seguidores del rock y el metal de toda la península ibérica.

A ello se suman conciertos especiales como el 40.º aniversario de Helloween, la celebración del 30.º aniversario de Dusk and Her Embrace de Cradle Of Filth o el Final Show de Enter Shikari, que harán de esta edición una oportunidad especialmente atractiva para los seguidores de estas formaciones.

Pero el cartel está todavía muy lejos de completarse. Como cada año, Resurrection Fest Estrella Galicia anunciará muchos más artistas durante los próximos meses, incluyendo nuevas incorporaciones internacionales, grandes sorpresas y propuestas que terminarán de configurar la programación de sus diferentes escenarios.

El público podrá disfrutar de cuatro días de rock, metal, punk, hardcore, música alternativa y experiencias únicas en un recinto que volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo.

Más de 10.000 abonos vendidos

La expectación ante Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 ya había quedado demostrada mucho antes de conocer el primer nombre del cartel.

El pasado mes de septiembre, el festival consiguió vender 10.000 abonos Early Bird en apenas 24 horas, una respuesta extraordinaria del público que volvió a demostrar el enorme vínculo que existe entre Resurrection Fest Estrella Galicia y sus seguidores.

Miles de personas decidieron asegurar su presencia en Viveiro sin conocer todavía ninguno de los artistas confirmados, depositando una vez más su confianza en un festival que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario musical de nuestro país.

Este éxito representa mucho más que una cifra de ventas. Es el reflejo de una comunidad construida durante más de dos décadas, de miles de historias compartidas y de una pasión que continúa pasando de generación en generación.

Resurrection Fest Estrella Galicia sigue haciendo historia entre los festivales españoles, consolidándose como un evento con uno de los públicos más fieles, entregados y expectantes del país.

Precisamente esa relación única con su público es la esencia de Built To Last, un lema que resume el espíritu de un festival construido para perdurar, crecer y seguir haciendo historia.

Estrella Galicia y las instituciones gallegas, junto a Resurrection Fest Estrella Galicia un año más

Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 contará nuevamente con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Concertos do Xacobeo; de la Deputación de Lugo y del Concello de Viveiro, instituciones que continúan apostando por uno de los grandes acontecimientos culturales y musicales de Galicia.

El respaldo institucional resulta fundamental para que Resurrection Fest Estrella Galicia continúe creciendo y proyectando el nombre de Viveiro, de A Mariña lucense y de Galicia a nivel internacional, consolidando al festival como un importante motor turístico, económico y cultural para el territorio.

Asimismo, Estrella Galicia continuará siendo el principal patrocinador privado del festival, manteniendo una relación que se remonta a la primera edición. Una alianza estratégica que ha acompañado el crecimiento de Resurrection Fest Estrella Galicia durante más de veinte años y que representa una apuesta compartida por la música, la cultura, la autenticidad y el arraigo al territorio.

La próxima edición volverá a situar a Viveiro en el centro del mapa musical europeo y a generar un impacto extraordinario en toda la comarca.

Nuevos abonos a la venta el martes 10 de noviembre a las 12:00 horas

Tras el éxito de la primera venta de 10.000 abonos Early Bird, Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 pondrá a la venta nuevos abonos el próximo martes 10 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, exclusivamente a través de su página web oficial.