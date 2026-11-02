Scorpions celebrará en A Coruña sus 60 años de rock duro con un concierto en mayo de 2027

Paz, amor y rock and roll. Así se llama la gira de 2027 que emprende una legendaria banda de rock duro internacional como Scorpions. Hará parada en A Coruña el próximo 2 de mayo con un concierto en el Coliseum dentro del ciclo Coruña Sounds.

Scorpions, fundados en Hannover (Alemania) en 1965, conmemorarán más de 60 años de trayectoria con un tour que también visitará las plazas españolas de Barcelona (29 de abril), Bilbao (5 de mayo) y Madrid (8 de mayo). Las entradas para las cuatro fechas se pondrán a la venta el viernes 6 de noviembre a las 11:00 horas.

Bajo el lema "Love, Peace & Rock’n’Roll", los alemanes demostrarán con su veteranía las cualidades que los han convertido en una institución del rock con más de 25 discos: “grandes canciones (Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Send Me an Angel, Wind of Change), guitarras gigantes, una colección de himnos que atraviesa generaciones y una conexión con el público que permanece intacta después de más de 60 años de carrera".

"La llegada de Scorpions supone una nueva demostración de la capacidad de A Coruña para atraer grandes nombres de la música internacional. Hablamos de una banda histórica, reconocida en todo el mundo y con varias generaciones de seguidores, que volverá a convertir el Coliseum en un punto de encuentro para miles de personas procedentes de Galicia y de otros territorios", destaca la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.