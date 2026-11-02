Nacho Vegas abre este viernes en A Coruña el nuevo ciclo de conciertos "Noites do Porto Recomenda"

A Coruña será el punto de partida de "Noites do Porto Recomenda", el nuevo ciclo de conciertos impulsado por el festival coruñés Noites do Porto. La programación arrancará este viernes 6 de noviembre con la actuación de Nacho Vegas en el Inn Club, donde el artista presentará su último trabajo discográfico, Vidas semipreciosas.

Esta nueva propuesta permitirá dar continuidad a la actividad del festival durante el otoño, manteniendo su apuesta por los conciertos en salas y los aforos reducidos. Además, supondrá un paso más en su trayectoria, ya que por primera vez Noites do Porto llevará su programación fuera de A Coruña, con actuaciones también en Santiago de Compostela y Vigo.

En total, el ciclo reunirá cinco conciertos entre noviembre y diciembre, con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Concertos do Xacobeo, y la colaboración del Concello de A Coruña.

Nacho Vegas presenta disco

El encargado de inaugurar esta programación será Nacho Vegas, que está a punto de cumplir 25 años de trayectoria musical y que aprovechará su paso por la ciudad para presentar Vidas semipreciosas, su noveno álbum de estudio.

El trabajo, publicado el pasado enero y grabado entre Tarragona, Barcelona y Asturias, reúne 15 canciones en las que el músico combina reflexiones personales con cuestiones sociales y políticas.

Entre los temas del disco figuran Alivio, Los asombros y Fíu, una canción de raíz popular dedicada a su madre. También incluye colaboraciones con artistas como Albert Pla, en Deslenguarte, y Rodrigo Cuevas y L-R, en Seis pardales. La portada del álbum es obra de Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic.

El concierto del viernes en el Inn Club está cerca de agotar las localidades disponibles. Las últimas entradas pueden adquirirse a través de Fever desde 26 euros.

Conciertos en Santiago

Tras su estreno en A Coruña, "Noites do Porto Recomenda" continuará su programación en Santiago de Compostela, donde se celebrarán dos actuaciones consecutivas.

La primera tendrá lugar el domingo 15 de noviembre en el Riquela Club, con el debut en Galicia de los estadounidenses Sharp Pins. El trío, liderado por Kai Slater, llegará a la capital gallega con su propuesta de power pop y sonido lo-fi, en una gira que también pasará por Madrid y Barcelona.

Un día después, el lunes 16 de noviembre, será el turno de los británicos Temples, que actuarán en la Sala Capitol.

La banda de neopsicodelia comenzará en Santiago su gira española y ofrecerá allí su única actuación en Galicia. Durante el concierto presentará BLISS, su último álbum, producido por Sean Ono Lennon, con el que descubre sonidos más próximos a la electrónica y al dance británico de finales de los noventa.

Vigo cerrará el ciclo

La programación se trasladará en diciembre a Vigo, donde el Mondo Club acogerá las dos últimas actuaciones.

El sábado 5 de diciembre regresará a Galicia ELLiS·D, proyecto musical del británico Ellis Dickson. El artista ya pasó por A Coruña el pasado junio, cuando protagonizó una de las actuaciones más destacadas de Noites do Porto, según la organización.

Su propuesta combina glam-punk, psicodelia y sonidos de inspiración gótica, una mezcla que lo ha convertido en uno de los nombres emergentes de la escena musical británica.

El ciclo concluirá el domingo 13 de diciembre con la actuación de EMEL, cantante y compositora tunecina-estadounidense conocida internacionalmente por su canción Kelmti Horra, vinculada a la Primavera Árabe.

En Vigo presentará MRA, un trabajo centrado en la emancipación femenina que combina electrónica, hip hop, ritmos del norte de África y otras influencias contemporáneas.