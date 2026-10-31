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The Rapants, elegidos Artista del Año en los Premios PALCO 2026 de la música gallega
La banda de Muros comparte los reconocimientos anunciados con la Fundación Paideia, distinguida como Persona del Año, y el festival pontevedrés Surfing The Lérez, que repite como favorito del público
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The Rapants siguen sumando reconocimientos. La banda de Muros (A Coruña) acaba de ser elegida Artista del Año 2026 en los Premios PALCO, los galardones de la industria musical gallega que celebran este año su segunda edición. La Fundación Paideia también ha sido distinguida en esta convocatoria, en su caso con el premio a Persona del Año, mientras que el festival Surfing The Lérez ha vuelto a conquistar al público.
La directiva de la Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM), organizadora de los premios junto a la Xunta de Galicia, ha escogido al cuarteto muradano por representar una de las propuestas más estimulantes de la música gallega actual. La entidad destaca su capacidad para conectar con el público y convertirse en embajador de una escena musical viva, contemporánea y con mucho que decir.
Uno de los hitos que ha contribuido a este reconocimiento es la creación de The Rapants Club, un proyecto que, según AGEM, ha conseguido ir más allá de un disco o un concierto para construir una comunidad alrededor de la banda. También pone en valor que el grupo haya conseguido llenar el Multiusos Fontes do Sar con una propuesta propia nacida en Galicia y dirigida especialmente a las nuevas generaciones.
El cuarteto, nacido en Muros en 2018, se mueve entre el pop, el garage y el disco. Su energía sobre el escenario y su apuesta por un directo pensado para hacer bailar al público se han convertido en algunas de sus principales señas de identidad. En los últimos meses han llevado su música por escenarios de toda la Península Ibérica, impulsados también por el éxito de 'La máquina del buen rollo' (2024), disco reconocido con el Premio MIN al Mejor Álbum en Gallego. Ahora, con 'Rapants Club', muestran una nueva evolución musical sin perder su esencia.
Más premiados
En la categoría de Persona del Año, AGEM ha seleccionado a la Fundación Paideia por su compromiso con la industria musical gallega y su trabajo de acompañamiento, formación y profesionalización de artistas y proyectos emergentes.
La asociación destaca especialmente la labor de esta entidad sin ánimo de lucro, que lleva años ofreciendo herramientas y oportunidades para que el talento gallego pueda desarrollarse y encontrar su sitio en el sector. Su aportación, señala, va más allá de la formación y supone también un apoyo para quienes comienzan a construir una trayectoria profesional en la música.
Por su parte, el público ha vuelto a elegir al Surfing The Lérez como ganador del Premio a la Excelencia en la Experiencia del Público. El festival de Pontevedra consigue este reconocimiento por segundo año consecutivo, tras imponerse en la votación popular a otros proyectos como Gulliver Fest y Osa do Mar.
Este galardón busca reconocer iniciativas musicales que destacan por la organización, la atención al público, la accesibilidad, los servicios y el ambiente, entre otros aspectos.
La gala, el 3 de noviembre en Santiago
Los tres reconocimientos anunciados se entregarán el próximo martes 3 de noviembre en una gala que tendrá lugar en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Durante el encuentro también se darán a conocer los ganadores del resto de categorías de los Premios PALCO 2026.
En total, un jurado profesional ha seleccionado 42 proyectos finalistas, tres por cada una de las 14 categorías generales. El listado completo es el siguiente:
Mejor diseño de iluminación
- Álvaro Moreno (The Rapants)
- Gabriel Alvarado (Treixadura)
- Laura Iturralde y José Faro (Gala i Ovidio)
Mejor implementación de sonido
- Nerea Bello (Bala)
- Ricardo Barroso (The Rapants)
- Rubén Montes (Carlos Ares)
Mejor producción de servicios
- Emsac
- Global Setup
- Kachet
Mejor profesional de producción
- Adela Otero
- María Galdón
- Olalla Camaño
Mejor mánager
- Aitana Cuétara (Luneda)
- Álvaro Creo (Off Stage)
- Alberto Lora & Carles Montalt (Galunk)
Mejor producción discográfica
- Dani Cornes y Crnds (Aquí sempre tes casa, Dani Cornes)
- Iago Pico, Gabi Fernández y Tanxugueiras (O Cuarto, Tanxugueiras)
- Xoel López y Adrián Seijas (Oniria Popular, Xoel López)
Mejor puesta en escena
- As dúas e punto (Tertúlia, Fillas de Cassandra)
- Laura Iturralde y José Faro (Gala i Ovidio)
- The Rapants crew (Rapants Club)
Mejor promotor / programador
- Alberto Alfonso (Art Music Agency)
- David Pedrouzo (Todomedre)
- Suso Santamaría e Iván Viturro (A Pousada da Galiza Imaxinaria)
Mejor proyecto de comunicación
- EmigraSON
- Lucía Pita (Tertúlia, Fillas de Cassandra)
- PortAmérica
Mejor identidad visual
- Julia Salgado Barca, Mar Suárez y Agustina Shuan (Anfibia por veces, Antía Muíño)
- Melania Freire (De Ninghures)
- Zeltia Iglesias (Mondra)
Mejor videoclip
- Daniel Pérez, El Membrillo (subir subir, Karmento & Mondra ft. El Nido)
- Daniela Rey Faraldo (Simplemente, Candela Liste)
- Juan Barbazán, Sergio Goce y Manuel Seoane (Non sei como, The Rapants)
Mejor evento cultural / musical
- AC Fanto Fantini - Osa do Mar
- PortAmérica
- Resurrection Fest
Mejor espacio musical
- A Cofradía Taberna Cultural
- Mardi Gras
- Sala Rebullón
Mejor proyecto de sostenibilidad
- Arteficial
- PortAmérica
- Sinsal
Los premios, impulsados por AGEM y la Xunta de Galicia con el apoyo de la Diputación de A Coruña, buscan reconocer las trayectorias, proyectos e iniciativas que contribuyen a la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad de la industria musical gallega.