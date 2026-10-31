El Sporting Club Casino reunirá el 20 de noviembre a artistas gallegos y venezolanos en una cita con entrada gratuita y donaciones voluntarias para World Central Kitchen

A Coruña acogerá un festival solidario en apoyo a las víctimas del terremoto de Venezuela

La música, el teatro y la danza se darán cita en A Coruña en un festival solidario para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela. El encuentro tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, a las 20:00 horas, en el auditorio del Sporting Club Casino, situado en el número 83 de la calle Real.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo y los asistentes podrán colaborar mediante aportaciones voluntarias destinadas íntegramente a World Central Kitchen (WCK), según informa la organización. La entidad humanitaria fundada por el chef José Andrés presta ayuda alimentaria en situaciones de emergencia.

El programa contará con la participación de O Conxunto Sisto, la coral de la Agrupación Musical Hevega, Bohemios y Alex Rodríguez, Los Gaiterísimos, Aire Flamenco, Orinoco Danza y Tradición e Iria Naya. El cartel reunirá así a artistas gallegos y venezolanos en una velada que combinará distintas disciplinas escénicas.

La presentación correrá a cargo de Noe Figueiras y Julio Pereira, vinculados al proyecto escénico La Píldora de la Felicidad. La producción está en manos de Teresa Figueiras Meijide, de InteresaArte.

Además de recaudar fondos, la iniciativa busca reforzar los lazos culturales entre Galicia y Venezuela a través de la música y las artes escénicas. Cada asistente podrá contribuir según sus posibilidades, sin que sea necesario realizar una donación para acceder al recinto.

Desde la organización animan a la ciudadanía a participar en el encuentro y a difundir la convocatoria para ampliar el alcance de esta iniciativa solidaria.