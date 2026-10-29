Santiago aplaza el concierto de Kid Mount de este jueves tras el accidente ferroviario de Toledo

El Concello de Santiago de Compostela ha suspendido el concierto de Kid Mount previsto para este jueves tras el trágico accidente ferroviario de Toledo. La actuación del artista estaba enmarcada en el evento Música no Atardecer, vinculada a los presupuestos participativos del área de Xuventude.

"Respectando o loito oficial polas persoas falecidas no accidente ferroviario de Toledo, a Concellaría de Xuventude ven de suspender o concerto previsto para esta noite vinculado aos Orzamentos Participativos", ha compartido el ayuntamiento en su perfil oficial de Instagram.

El concello ha informado de que ya trabaja en buscar una nueva fecha para celebrar Música no Atardecer. Las personas que retiraron las invitaciones para este evento gratuito podrán usarlas en la nueva fecha, por lo que el concello pide a quien tiene entrada que la conserve. "Lamentamos as molestias que poida ocasionar este aprazamento", concluye.

Kid Mount era el cabeza de cartel de un evento en el que también estaba previsto que actuasen André G.S y Queen Rendi, dos artistas vinculados al Centro Xove da Almáciga con una importante trayectoria en la música urbana. Los conciertos quedan ahora aplazados hasta que se comunique la nueva fecha.

El Concello de Santiago, por otro lado, abrió el pasado 15 de octubre la presentación de propuestas para los próximos presupuestos participativos. Las personas interesadas en participar pueden aportar sus ideas a través del formulario habilitado en la web decide.santiagodecompostela.gal.

Sin agenda municipal

El Concello de Santiago canceló, además, toda la agenda municipal prevista para este jueves en señal de duelo por el accidente ferroviario en el que han perdido la vida al menos 68 personas. El pleno municipal, por lo tanto, ha quedado aplazado y no se realizará ningún acto institucional este 29 de octubre.

Ayer, decenas de personas se reunieron en la praza do Obradoiro para secundar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente.

Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo en Santiago. Concello de Santiago

Horas antes, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, había mostrado su cariño a las víctimas: "Toda a miña solidariedade para as persoas afectadas polo accidente ferroviario de Toledo. Todo o ámimo para os equipos de emerxencias que están traballando na zona. En Santiago sabemos ben o impacto de situacións como esta. Fortísima aperta! Seguiremos atentas as noticias".

"Conmocionado polo tráxico accidente ferroviario de Toledo. Todo o meu agarimo e solidariedade coas familias das persoas falecidas. Desexo unha pronta recuperación aos feridos e mando toda a miña forza ás persoas afectadas. Grazas aos equipos de emerxencias polo seu traballo nestes momentos tan difíciles", compartió por su parte en su perfil de X el portavoz local del PP, Borja Verea.

El candidato a la Alcaldía de Santiago por el PSdeG y delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también compartió su pesar por lo ocurrido: "Consternado polo grave accidente ferroviario en Toledo. Todo o meu cariño e apoio ás persoas afectadas e ás súas familias. Grazas aos equipos de emerxencia polo seu traballo nestes momentos tan difíciles".