Recepción de Xacarandaina en el Concello de A Coruña Cedida

A Coruña recibe a Xacarandaina tras proclamarse subcampeona del mundo de folclore en Brasil

La Asociación Cultural Xacarandaina fue recibida este martes en el Palacio Municipal de María Pita tras conseguir el subcampeonato mundial de folclore en Brasil, un reconocimiento que sitúa a la agrupación coruñesa entre las más destacadas del panorama internacional.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió a una representación de la entidad, encabezada, entre otros, por su director, Quique Peón, para felicitarla por los resultados obtenidos en el Campeonato Mundial FIDAF Brasil 2026, celebrado en el marco de la 22ª edición del Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

La formación logró la segunda posición después de una final muy ajustada frente al grupo búlgaro Sofía 6. Según destacó el propio jurado, la decisión fue una de las más difíciles de las 22 ediciones del certamen.

Además del subcampeonato, Xacarandaina obtuvo otros dos reconocimientos: el premio al mejor baile en pareja internacional y el de mejor vestuario.

Casi medio siglo dedicado a la cultura tradicional gallega

Durante el encuentro, Inés Rey destacó la trayectoria de la agrupación y su contribución a la conservación y difusión del patrimonio cultural gallego.

"Xacarandaina es uno de los grandes referentes culturales de A Coruña y de Galicia. Su éxito internacional es también un éxito para nuestra ciudad, porque detrás de este reconocimiento hay décadas de trabajo riguroso, compromiso con la cultura popular y amor por el patrimonio que nos define como pueblo", señaló la regidora.

La alcaldesa también puso en valor la capacidad de la entidad para llevar la música y el baile tradicional gallego a escenarios internacionales.

"Llevar al otro lado del Atlántico nuestras muiñeiras, jotas, danzas y músicas tradicionales y hacerlo con un nivel que les permitió competir con los mejores grupos del mundo es un motivo de orgullo para toda la ciudad", afirmó.

El reconocimiento llega, además, en un momento especialmente significativo para Xacarandaina, que está próxima a cumplir medio siglo de actividad.

Una expedición de 29 personas a Brasil

La participación en el campeonato formó parte de la primera gira transatlántica de la historia de Xacarandaina, una iniciativa que contó con el apoyo del Concello de A Coruña.

La asociación desplazó a Brasil una expedición integrada por 29 personas, que participaron en festivales, actividades educativas y encuentros de intercambio cultural para dar a conocer las tradiciones gallegas.

A lo largo de su trayectoria, Xacarandaina ha desarrollado una importante labor de investigación etnográfica en Galicia, con la documentación y conservación de más de 500 bailes tradicionales.

La agrupación también ha participado en más de 150 festivales nacionales e internacionales, contribuyendo a la difusión de la música, el baile y las costumbres populares gallegas.