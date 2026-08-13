Oleiros (A Coruña) se llenará este sábado de música en directo con el rock y el pop como protagonistas

La música volverá a salir a las calles de Oleiros este sábado 15 de agosto. El programa Música na rúa llevará actuaciones en directo a Santa Cruz, Santa Cristina y Mera, con cuatro propuestas musicales que sonarán entre las 20:00 y las 22:00 horas.

La iniciativa busca animar las terrazas de los establecimientos hosteleros durante las noches de verano y, al mismo tiempo, reforzar la oferta de ocio en algunas de las zonas costeras más concurridas del municipio.

En Santa Cristina habrá dos actuaciones. En la avenida de Santa Cristina, en la zona de La Tremenda, tocará 13B, con un repertorio que combina versiones y temas propios de rock, pop y blues. En la zona de La Encina será el turno de Nunzia Giannotta, cuya propuesta se mueve entre el blues, el rock and roll y el soul.

La música llegará también al puerto de Santa Cruz, donde actuará La Belle Indifférence, con un repertorio que combina canción tradicional y música nacional e internacional.

Por último, en Mera, concretamente en la zona de La Perla, el público podrá escuchar a Surfatas, que interpretará versiones de temas de pop y rock.

Las cuatro actuaciones se desarrollarán en el mismo horario, de 20:00 a 22:00 horas. El Concello de Oleiros enmarca la iniciativa en su apuesta por dinamizar las terrazas, favorecer la actividad de la hostelería y potenciar el municipio como destino de ocio durante el verano.