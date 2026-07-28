A Coruña volverá a llenarse de góspel en Navidad con un concierto de The Black Heritage Choir

El Palacio de la Ópera de A Coruña volverá a acoger esta Navidad una de las citas más tradicionales de la programación musical de diciembre. The Black Heritage Choir presentará el próximo 17 de diciembre, a las 20:30 horas, el espectáculo The Soul of Gospel, incluido en el ciclo Concertos do Xacobeo.

El concierto, organizado por Cávea Producciones con el patrocinio de la Xunta de Galicia y Xacobeo 2027, compartirá cartel este año con una actuación en Vigo, ciudad que se incorpora por primera vez a una programación que hasta ahora tenía en A Coruña una de sus citas habituales.

Las entradas para el concierto coruñés saldrán a la venta este miércoles a las 11:00 horas a través de Ataquilla y también podrán adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense.

Los precios oscilarán entre los 25 y los 35 euros, más gastos de gestión, en función de la ubicación elegida.

Un recorrido por la historia del góspel

The Black Heritage Choir está formado por una selección de cantantes del Mississippi Mass Choir y actúa bajo la dirección de Jerry Calvin Smith.

Con el espectáculo The Soul of Gospel, la formación propone un recorrido por la historia del género, desde sus orígenes en las plantaciones estadounidenses hasta sus expresiones más contemporáneas.

Uno de los rasgos más característicos del coro es que está integrado por intérpretes con un marcado protagonismo individual. Cada uno de ellos asume el papel de solista en distintos momentos del espectáculo sin perder la fuerza y la cohesión del conjunto, una de las señas de identidad de la formación.