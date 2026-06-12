¿Qué hacen este viernes ocho pianos de cola en las calles de A Coruña?

A Coruña volvió a rendirse este viernes al sonido del piano con una nueva parada de la gira "Tu ciudad se llena de pianos", impulsada por Fundación Occident y el Concurso Internacional Maria Canals. Ocho pianos de cola y gran cola repartidos por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad invitaron a coruñeses y visitantes a sentarse frente a las teclas y dejarse llevar por la música.

La iniciativa, nacida en 2012 y convertida ya en un clásico en numerosas ciudades españolas, busca acercar este instrumento tanto a músicos experimentados como a quienes nunca han tenido contacto con él. La jornada arrancó en la plaza de María Pita con la presencia de Ignacio Gallardo Bravo, director de Fundación Occident; Juan Ignacio Borrego, concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica; y Jordi Vivancos, director del Concurso Internacional Maria Canals, que fue el encargado de poner música al acto con una interpretación al piano situado en el centro de la plaza.

"Es una acción que nace en 2012 y que lleva recorriendo toda España desde entonces, y lo que pretende es universalizar la práctica de la música con pianos de cola y de gran cola", explicó Gallardo Bravo. "Queremos acercarnos a todo el mundo, a gente que ya tenga conocimientos profesionales sobre música y a gente que no se haya acercado a un piano en su vida y que puedan tener esa pequeña primera relación y que el virus de la música arraigue en ellos".

A lo largo de la mañana, los ocho instrumentos acogieron además talleres y actividades con grupos de escolares, una de las señas de identidad de esta iniciativa. "Les vamos a dar talleres y práctica para que se enamoren un poco de la música", añadió el director de Fundación Occident.

"Esto es magia"

Por su parte, el concelleiro Juan Ignacio Borrego destacó el impacto cultural y social de la propuesta y mostró su deseo de que la iniciativa siga recalando en la ciudad en futuras ediciones.

"Para A Coruña esto es espectacular. Queremos que esta iniciativa fragüe en nuestra ciudad e invitaremos a la Fundación Occident a que siga viniendo cada año", afirmó. "Este tipo de acciones atraen muchísimo a la gente a los sitios emblemáticos de la ciudad. Hago un llamamiento para que todo el mundo se anime y asista a cualquiera de estos ocho sitios emblemáticos, porque esto es magia, y para eso estamos aquí, para que el mundo sea más mágico a través de la música".

Los pianos permanecerán a disposición del público hasta las 20:00 horas, permitiendo que cualquier persona pueda sentarse frente a las teclas y formar parte de una jornada en la que la música sale de los auditorios para mezclarse con la vida cotidiana de la ciudad.