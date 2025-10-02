La poesía de Manuel María protagoniza un concierto en el Museo de Bellas Artes de A Coruña

La Casa-Museo Manuel María organiza este domingo, 5 de octubre, un concierto en el Museo de Belas Artes de A Coruña en el que la poesía de Manuel María será la gran protagonista.

La cita, con entrada libre hasta completar aforo, comenzará a las 12:00 en el salón de actos de la rúa Zalaeta.

El programa incluye las piezas finalistas del concurso de composición que cada año convoca la Casa-Museo y la Fundación Manuel María.

El público podrá escuchar Tenrura, O meu barco, Nas leves tardes de outono y Eu son de Outeiro de Rei, creadas por Manuel Pacheco Sánchez, Luis Serrapio Fernández, Yónatan Sánchez Santianes y Manuel María Veiga Lombardía.

En la segunda parte, Alonso y García interpretarán composiciones de José Baldomir, Manuel Moreno-Buendía, Juan Durán, Xavier Montsalvatge, Antón García Abril y Rosendo Mato Hermida, inspiradas en textos de Curros Enríquez, Eduardo Blanco Amor, Miguel Anxo Fernán-Vello, Marica Campo, Ramón Cabanillas, Álvaro de las Casas y Castelao.

Los intérpretes

El barítono Gabriel Alonso, formado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios como el Teatro de la Zarzuela o el Herkules Saal de Múnich, trabajando con directores como Alain Guingal, Giuseppe Finzi o Víctor Pablo Pérez.

El pianista Ricardo García, profesor superior y jefe de departamento en el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol, ha recibido galardones como el 1º premio al mejor pianista acompañante de España en el Concurso Melómano.

Es intérprete habitual de estrenos de compositores gallegos y ofrece recitales por toda la península.