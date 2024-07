Luis Miguel conquista A Coruña con los colores de México y bajo una lluvia de corazones

A Coruña llevaba tiempo esperando el espectáculo de Luis Miguel, apodado como el 'Sol de México' y su paso por la ciudad ha dejado huella en la noche estival de este domingo 21 de julio en el muelle de Batería dentro del ciclo Coruña Sounds.

El artista ha hecho un extenso repaso de casi dos horas de sus mejores canciones de diferentes épocas ante un multitudinario público de más de 11.000 personas.

Concierto de Luis Miguel.

Comenzó por pegadizos éxitos como 'Será que no me amas' y 'Amor, amor, amor', a los que siguieron otros como 'Culpable o no', 'Te necesito' o 'Dama' que unos fans entregados cantaron a voz en grito en todo momento, tanto los de los privilegiados asientos de las primeras filas como la gran mayoría de los espectadores ubicados tras unas vallas en el terreno que ocupa el muelle del Puerto de A Coruña.

La Bikina "altanera, preciosa y orgullosa" 🇲🇽🎶 pic.twitter.com/6u8DXm8kR0 — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 21, 2024

El cantante no se dirigió expresamente a sus fans o a la ciudad con un saludo o algunas palabras, sino que optó por no perder la sonrisa en ningún momento del show (en el que se cambió de un traje clásico a un atuendo completamente negro), señalar a algunas personas conocidas que veían el concierto cerca del escenario y grabar con un dron que cogió con sus manos a las miles de personas que acudieron a su llamada para disfrutar de él y de su música más de cerca.

La segunda parte tuvo momentos románticos pero también enérgicos y animados, todo ello acompañado en todo momento por las pulseras luminosas que lucían los espectadores y que iban mostrando luces de colores a ritmos diferentes en función del tema que sonaba en directo.

Concierto de Luis Miguel.

Uno de los momentos álgidos se vivió con la aparición de un grupo de mariachis en escena para interpretar 'La fiesta del mariachi', al que le siguió todo un clásico del cantante como 'La Bikina', que hizo que miles de voces al unísono coreasen "altanera, preciosa y orgullosa, solitaria camina La Bikina".

Luis Miguel ha conquistado la noche de este domingo 22 de julio el escenario del Coruña Sounds en el muelle de Batería de A Coruña ante más de 11.000 personas pic.twitter.com/JOCkWYwlM9 — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 21, 2024

Otros de los momentos cumbre fueron la interpretación de Luis Miguel del tema 'Smile' del rey del pop Michael Jackson, su incondicional single 'Somos novios', 'Por debajo de la mesa', 'La media vuelta', 'Tengo todo excepto a ti' o 'Un hombre busca a una mujer'.

Durante el concierto, el artista de origen puertorriqueño no cesó de realizar su ya mítico movimiento de cadera y a sus 54 años puede presumir de seguir en plena forma y en la cumbre de su carrera musical a pesar del paso del tiempo.

Concierto de Luis Miguel.

La parte final se centró en temas como 'La media vuelta', 'La incondicional', 'Te propongo esta noche' o 'Ahora te puedes marchar', acompañado siempre por sus músicos y tres mujeres que bailan y le hacen los coros.

'La chica del bikini azul', 'Isabel' y 'Cuando calienta el sol' fueron los últimos temas que sonaron la noche del domingo en el puerto de A Coruña, no sin antes convertir la zona del público en una fiesta con una lluvia de corazones de papel y el lanzamiento de varios enormes balones negros que se iban pasando de lado a lado de la zona de los espectadores.

"Si no supiste amar, ahora te puedes marchar" han coreado los espectadores del artista apodado como el 'Sol de México' en A Coruña pic.twitter.com/AaBqEiACWM — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 21, 2024

"Luis Miguel, oe oe oe" gritaron los fans al acabar mientras Luis Miguel enfocaba el micrófono hacia los asistentes, de quienes se despidió con la mano mientras le pedían un tema más, que desafortunadamente nunca llegó, pero aún así el artista deleitó a sus incondicionales cantando y bailando sobre el escenario como él mejor sabe hacer.